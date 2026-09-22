Danh mục gồm 53 loài dược liệu, trong đó có 8 loài dược liệu quý, hiếm và 45 loài dược liệu thông thường.

Theo quyết định, danh mục gồm 53 loài cây dược liệu, chia thành 2 nhóm. Trong đó, 8 loài thuộc nhóm dược liệu quý, hiếm gồm: bảy lá một hoa, đảng sâm Việt Nam, hoàng tinh hoa đỏ, hoàng tinh hoa trắng, lan kim tuyến, sâm Lai Châu, sâm Ngọc Linh và tam thất. Đây là nhóm cây được xác định trong danh mục khuyến khích, hỗ trợ phát triển trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh nhóm dược liệu quý, hiếm, tỉnh Lào Cai đưa 45 loài dược liệu thông thường vào danh mục khuyến khích, hỗ trợ phát triển. Trong đó có nhiều cây dược liệu như: actiso, ba kích, bách bộ, bạch cập, bách hợp, bạch truật, cà gai leo, cát cánh, cát sâm, chè dây, cỏ ngọt, cúc hoa vàng, đan sâm, đảng sâm Trung Quốc, địa liền, đinh lăng, đương quy Nhật Bản…

Việc ban hành danh mục được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 3/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dược liệu chiến lược tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2050 và Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND ngày 11/8/2026 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan triển khai, theo dõi, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện. Hằng năm, Sở tổ chức rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung danh mục loài cây dược liệu khuyến khích, hỗ trợ phát triển, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển dược liệu của tỉnh.

Lào Cai đưa 53 loài cây dược liệu vào danh mục ưu tiên phát triển. (Ảnh minh họa)

UBND các xã, phường có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lựa chọn loài dược liệu phù hợp để phát triển sản xuất và thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND. Đồng thời, hằng năm các địa phương phải rà soát tình hình sản xuất, trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung danh mục sẽ đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Việc xác định cụ thể 53 loài cây dược liệu tạo cơ sở để Lào Cai triển khai chính sách hỗ trợ thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời giúp các địa phương lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất. Danh mục cũng được rà soát hằng năm để kịp thời điều chỉnh theo thực tế, gắn phát triển cây dược liệu với định hướng chiến lược của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo./.