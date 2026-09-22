Bắc Ninh: Tính sai dự toán hơn 7,7 tỷ đồng, Ban QLDA Hiệp Hòa bị yêu cầu xử lý tài chính hàng tỷ đồng

​Sai phạm tính toán khối lượng làm tăng dự toán hàng tỷ đồng

​Theo kết luận thanh tra, lĩnh vực đầu tư xây dựng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại một số dự án đã bị tính sai khối lượng. Việc áp dụng đơn giá vật liệu, ca máy chưa phù hợp với thời điểm thi công đã làm tăng giá trị dự toán với tổng số tiền 7.736.574.000 đồng.

Trụ sở Ban QLDA ĐTXD Hiệp Hòa nay là Ban QLDAXD Hợp Thịnh - Ảnh: PT.

​Công tác thẩm tra, thẩm định cũng thiếu sót nên không kịp thời phát hiện và loại bỏ phần khối lượng tính sai từ đơn vị tư vấn, dẫn đến việc đưa nguyên những sai số này vào khối lượng mời thầu và ký hợp đồng thi công.

​Trong quá trình thi công và nghiệm thu, dù chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu đã ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm 4.636.919.000 đồng, nhưng vẫn chưa giảm trừ đối với khối lượng, đơn giá tính không chính xác tại một số dự án với số tiền là 3.099.655.000 đồng.

​Vi phạm trong quản lý tài chính và thực hiện kết luận thanh tra

​Về quản lý tài chính, Ban QLDA Hiệp Hòa chưa thực hiện chuyển trả phần chi phí quản lý dự án mà Chủ đầu tư chuyển thừa (tương ứng 126.344.040 đồng) theo Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr ngày 02/02/2024 của Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang.

​Công tác kế toán tại đơn vị cũng có nhiều sai sót: hạch toán sai tài khoản số tiền thu hồi theo kết luận thanh tra với số tiền 127.466.480 đồng; trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa đúng quy định với số tiền 54.326.025 đồng. Đơn vị còn hạch toán thiếu thu nhập chịu thuế, dẫn đến việc kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN thiếu 17.502.500 đồng.

​Trong hoạt động dịch vụ tư vấn, Ban QLDA Hiệp Hòa ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án bao gồm cả phần việc do chủ đầu tư đã thực hiện, nhưng chưa giảm trừ khi thanh toán, quyết toán với số tiền 216.585.400 đồng (trong đó 201.785.400 đồng thuộc các dự án đã quyết toán).

​Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

​Theo Thanh tra TP Bắc Ninh, trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành, quản lý tài chính và trách nhiệm chung với vai trò Chủ đầu tư dự án trước hết thuộc về Giám đốc và các Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Hiệp Hòa (nay là Ban QLDA xây dựng Hợp Thịnh).

​Cụ thể, Giám đốc Ban giai đoạn 2020 đến 30/6/2025 là ông Nguyễn Hoàng Tâm (hiện là Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân). Từ 1/7/2025, đơn vị do ông Ngô Thành Trung phụ trách và ông Trung chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc từ 25/9/2025.

​Cán bộ quản lý dự án và cán bộ giám sát của chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp về những thiếu sót trong quá trình triển khai dự án. Trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý tài chính, kê khai thuế thuộc về kế toán của đơn vị.

​Đối với việc tính sai khối lượng và áp sai định mức, trách nhiệm thuộc về các đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán. Các đơn vị thẩm tra, thẩm định thiết kế thi công, dự toán chịu trách nhiệm vì không kịp thời phát hiện các sai sót này.

​Yêu cầu thu hồi tiền và xử lý vi phạm

​Chánh Thanh tra TP Bắc Ninh yêu cầu Giám đốc Ban QLDA xây dựng Hợp Thịnh thu hồi, nộp về ngân sách nhà nước số tiền 885.891.940 đồng. Đồng thời, yêu cầu các Chủ đầu tư (Ban QLDA xây dựng Hợp Thịnh, UBND các xã: Hiệp Hòa, Xuân Cẩm, Hoàng Vân) thực hiện giảm trừ tổng số tiền 2.559.394.000 đồng khi phê duyệt thanh, quyết toán các dự án hoàn thành.

​Về xử lý hành chính, Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh và Giám đốc Ban QLDA xây dựng Hợp Thịnh phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. Các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra cũng bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm trong việc lập và thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công, dự toán.

​Thanh tra TP Bắc Ninh cũng đề nghị Cơ quan Thuế (Thuế cơ sở 2 - Thuế TP Bắc Ninh) và Chủ tịch UBND các xã lập hồ sơ, xem xét xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực thuế theo đúng quy định pháp luật.