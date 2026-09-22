Xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ đặc biệt khó khăn
Ngày 21-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Phan Thị Thu Hà (Tổ dân phố Hương Sơn, phường Hương Trà).
Bà Hà thuộc diện hộ neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, dột nát, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
Dịp này, BIDV hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Hà. Công trình có sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phường Hương Trà, Tổ dân phố Hương Sơn và gia đình, góp phần giúp bà Hà ổn định chỗ ở, từng bước cải thiện cuộc sống.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xay-dung-nha-dai-doan-ket-cho-ho-dac-biet-kho-khan-post358286.html