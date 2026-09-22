Xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ đặc biệt khó khăn

BIDV hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hà.

Bà Hà thuộc diện hộ neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, dột nát, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Dịp này, BIDV hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Hà. Công trình có sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phường Hương Trà, Tổ dân phố Hương Sơn và gia đình, góp phần giúp bà Hà ổn định chỗ ở, từng bước cải thiện cuộc sống.