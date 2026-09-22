Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo vụ kiểm tra ADN sâm Ngọc Linh chưa được cấp phép

Hệ thống thiết bị kiểm tra ADN và saponin sâm Ngọc Linh tại Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm giao Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý nội dung thông tin phản ánh của Báo Nhân Dân; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 24/9/2026.

Trước đó, Báo Nhân Dân đã có bài viết nêu tình trạng dịch vụ kiểm tra ADN và phân tích hàm lượng saponin sâm Ngọc Linh… chưa được cấp phép. Cuối năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ) đầu tư Dự án “Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum”. Dự án gồm các hạng mục cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định; mua sắm trang thiết bị phân tích ADN, hàm lượng saponin sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác, với tổng vốn đầu tư 13 tỷ đồng.

Mặc dù chưa được công nhận đầy đủ về năng lực và chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp nhận mẫu, kiểm tra ADN và phân tích hàm lượng saponin tổng hợp sâm Ngọc Linh hàng nghìn mẫu sản phẩm sâm Ngọc Linh cho nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.