Xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển với diện mạo đô thị xanh, sạch

Một góc khu vực thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đà Nẵng đang xây dựng thành phố trở thành trung tâm phát triển xanh của miền trung, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Vào mùa mưa bão, khu vực thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ) vốn thường xuyên bị ngập lụt sâu, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của người dân và hệ thống cơ sở hạ tầng. Thời gian qua, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh đầu tư các công trình nhằm cải tạo hệ thống thoát nước, thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng môi trường.

Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nạo vét, khơi thông mương thoát nước nhằm chống ngập úng đô thị trước mùa mưa năm 2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Cùng thực hiện các nhiệm vụ liên quan giữ gìn vệ sinh môi trường, bên cạnh công việc thu gom, xử lý rác thải phát sinh hằng ngày ở khu vực phía nam thành phố, hiện Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đang tập trung triển khai nạo vét, khơi thông các cống, rãnh, mương thoát nước nhằm chống ngập úng đô thị trước mùa mưa năm 2026.

Công nhân thực hiện nạo vét, khơi thông các cống, rãnh ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ĐỖ VẠN)

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam Nguyễn Thanh Dũng cho hay, ngoài nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, hiện công ty đã xây dựng và thực hiện phương án phòng chống lụt bão năm 2026; trong đó tập trung tăng cường công tác vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh và triển khai công tác khơi thông các họng thu nước trên các tuyến đường nhằm bảo đảm thoát nước trên địa bàn khu vực đô thị Tam Kỳ.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam dọn dẹp rác, khơi thông cống thoát nước. (Ảnh: ANH QUÂN)

“Đơn vị đã yêu cầu các chi nhánh chuẩn bị nhân lực, phương tiện và rà soát lại tất cả các lĩnh vực phụ trách; trong đó chú trọng đến các khu xử lý rác thải, thực hiện công tác vận hành để bảo đảm không xảy ra các sự cố về môi trường”, ông Dũng nói.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải bảo đảm không xảy ra các sự cố về môi trường. (Ảnh: ANH QUÂN)

Là một đơn vị đảm nhận trồng và chăm sóc cây xanh ở khu vực đô thị phía nam của thành phố Đà Nẵng, với số lượng 26 nghìn cây xanh tại bốn phường gồm: Bàn Thạch, Tam Kỳ, Quảng Phú và Hương Trà. Hằng năm, Công ty Cổ phần dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ lên kế hoạch chăm sóc, cắt tỉa, tưới nước để bảo đảm cây luôn phát triển tốt và tạo được không gian xanh, trong lành, cải tạo được môi trường không khí.

Công ty Cổ phần dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ thực hiện cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão 2026. (Ảnh: ĐỖ VẠN)

Ông Trần Quốc Trung, Trưởng phòng Kế hoạch-Kỹ thuật, Công ty Cổ phần dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ chia sẻ, với số lượng 26 nghìn cây xanh, bao gồm cả cây xanh do nhân dân tự trồng trên vỉa hè các tuyến đường và trên các khu vực công cộng, cùng với việc chăm sóc, hiện đơn vị đang lên kế hoạch và tiến hành phương án cắt tỉa, chống ngã đổ để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão năm nay. Sau mưa bão, nếu có cây bị nghiêng, ngã thì chúng tôi sẽ thực hiện cắt tỉa bảo đảm về kỹ thuật, chống sửa, trồng lại; đồng thời thực hiện công tác chăm sóc thường xuyên để bảo đảm cho cây xanh sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế tối đa cây xanh chết sau khi trồng và chống sửa.

Công ty Cổ phần dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ thực hiện cắt tỉa, chống ngã đổ để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão 2026. (Ảnh: ĐỖ VẠN)

“Đây cũng là cách mà chúng tôi chung tay cùng nhân dân kiến tạo một không gian xanh-sạch-đẹp giữa lòng đô thị ở khu vực phía nam, góp phần xây dựng một thành phố Đà Nẵng nói chung và đô thị Tam Kỳ nói riêng trở nên tươi đẹp, đáng sống và tạo tiền đề cho những bước phát triển mang tính đột phá trong thời gian tới”, ông Trung nói.

Công ty Cổ phần dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ đảm nhận trồng và chăm sóc cây xanh ở khu vực đô thị phía nam của thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ĐỖ VẠN)

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng-Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2025, với hơn 70 nhiệm vụ tương ứng với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, sau 5 năm, Đà Nẵng vinh dự là một trong 5 địa phương được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, công nhận về công tác bảo vệ môi trường ở mức tốt năm 2020 và đứng đầu cả nước trong 3 năm liền ở các năm 2021, 2022 và 2023. Đặc biệt, trong 3 năm 2021, 2022 và 2024, Đà Nẵng là địa phương đạt Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam trong lĩnh vực “Thành phố môi trường thông minh Xanh-Sạch”. Đáng chú ý, các kết quả trên đã lan tỏa trên toàn bộ cấu trúc phát triển đô thị trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, các khu, cụm công nghiệp đã bắt đầu chuyển dịch và xây dựng theo mô hình sinh thái. Đặc biệt, khi xây dựng và triển khai Đề án quy hoạch và phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, đến nay, diện tích đất cây xanh công cộng hiện trạng toàn thành phố đạt 317,44ha, tương đương hơn 3 triệu mét vuông.

Một góc khu vực thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là khu vực phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH QUÂN)

Trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, Đà Nẵng tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng-thành phố môi trường” giai đoạn 2025-2030; trong đó rà soát, ban hành các quy định, chính sách liên quan để phù hợp với tình hình thực tế của thành phố sau sáp nhập như: Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; Đề án Nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố; ban hành Bộ tiêu chí xây dựng phường, xã thân thiện môi trường…

Một góc khu vực sông Bàn Thạch, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ĐỖ VẠN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, trong bối cảnh mới, thành phố đang tiếp cận việc chuyển đổi xanh nhằm bảo đảm tính khả thi và sự phát triển lâu dài của Đà Nẵng. Mọi quy hoạch phát triển và các quyết sách thì yếu tố môi trường phải được cân nhắc trước tiên; đặc biệt lồng ghép mục tiêu bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu vào các chương trình, kế hoạch phát triển của từng ngành, từng địa phương và phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong quản lý môi trường; nhân rộng các mô hình cộng đồng tự quản, phân loại rác tại nguồn, khu dân cư xanh và huy động sự tham gia của nhân dân trong giám sát, bảo vệ môi trường.

Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nạo vét, khơi thông mương thoát nước nhằm chống ngập úng đô thị trước mùa mưa năm 2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

“Với những kết quả đã đạt được cùng quyết tâm chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và hưởng ứng của nhân dân, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục và kiên định mục tiêu xây dựng thành phố môi trường. Đích đến là để thành phố Đà Nẵng trở thành một đô thị sinh thái, thông minh, bền vững, xứng đáng là trung tâm phát triển xanh của miền trung và cả nước”, đồng chí Trần Nam Hưng cho biết.