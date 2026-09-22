Diện mạo nhà ven kênh rạch ở TP.HCM sau một năm thi công

Dự án bờ bắc kênh Đôi được UBND TP.HCM phê duyệt đầu tư vào tháng 10/2024 với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 6.000 tỷ đồng, với 1.604 trường hợp bị ảnh hưởng.

Dự án được khởi công tháng 8/2025, có tổng chiều dài khoảng 4,7 km, đi qua phường Phú Định và phường Chánh Hưng, được chia thành 3 gói thầu xây lắp để triển khai. Theo kế hoạch, 2 gói thầu dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9/2026, gói còn lại hoàn thành vào tháng 12/2026.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 9, nhiều đoạn dọc bờ bắc kênh Đôi đã có diện mạo mới. Những tuyến đường ven kênh được thi công, nhiều đoạn kè cơ bản hoàn thiện, tạo không gian thông thoáng hơn so với trước.

Trước khi dự án triển khai, khu vực bờ bắc kênh Đôi có nhiều căn nhà nằm san sát, lụp xụp dọc theo kênh. Sau hơn một năm thi công và giải phóng mặt bằng, cảnh quan khu vực từng bước được chỉnh trang.

Ông Trần Văn Tám (ngụ phường Chánh Hưng) cho biết trước đây người dân sống trong tình trạng ô nhiễm, đặc biệt những ngày nắng nóng thường xuất hiện mùi hôi từ kênh. Khi trời mưa, nước cùng rác thải có thời điểm tràn lên khu dân cư.

“Chỉ một thời gian ngắn nhưng dọc kênh này đã có nhiều thay đổi. Người dân rất mong dự án hoàn thành sớm để có thêm không gian xanh, sạch, đẹp”, ông Tám nói.

Theo ghi nhận, hiện một số đoạn kè đã hoàn thành, máy móc, công nhân tiếp tục thi công tại những vị trí còn lại. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, phấn đấu đưa các gói thầu về đích theo kế hoạch.

Hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án đang được các địa phương tiếp tục thực hiện. Cụ thể, tại phường Chánh Hưng, 795/799 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, đạt 99,49% diện tích thu hồi. Có 172 trường hợp được bố trí căn hộ tái định cư. Hiện còn 4 hộ chưa bàn giao mặt bằng do vướng mắc về giá bồi thường.

Tại phường Phú Định, 794/804 trường hợp bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng. 10 trường hợp còn lại đang được địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động; đồng thời ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với một số trường hợp. Dự kiến công tác bồi thường tại hai địa phương được hoàn tất trong tháng 9/2026.

Theo thiết kế, dự án bờ bắc kênh Đôi thực hiện nạo vét một phần lòng kênh nhằm cải thiện khả năng thoát nước, giảm ô nhiễm môi trường và chỉnh trang cảnh quan đô thị. Dự án xây dựng khoảng 4,3 km bờ kè, đồng thời nạo vét lòng kênh và mở rộng các tuyến đường ven kênh như Nguyễn Duy và Hoài Thanh.

Cùng với dự án bờ bắc, TP.HCM đang triển khai kế hoạch chỉnh trang khu vực bờ nam kênh Đôi. Tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM đã thông qua các tờ trình về chủ trương đầu tư 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ nam kênh Đôi, đoạn từ cầu Rạch Ông đến hết bờ nam kênh Đôi, qua phường Chánh Hưng và phường Bình Đông.

Tổng mức đầu tư dự kiến của 4 dự án hơn 49.000 tỷ đồng, sử dụng ngân sách TP.HCM và thực hiện theo hình thức đầu tư công. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 39.800 tỷ đồng.

Toàn tuyến bờ nam kênh Đôi dọc đường Phạm Thế Hiển dài khoảng 8,8 km, dự kiến thu hồi đất của 6.161 trường hợp. Trong đó, 5.807 trường hợp giải tỏa toàn phần và 354 trường hợp giải tỏa một phần. Các dự án hướng tới mở rộng đường Phạm Thế Hiển dọc bờ nam kênh Đôi lên 30 m; xây dựng kè, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, công viên cây xanh và khu thể dục thể thao.

Đối với đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân, dự án sẽ mở rộng cầu Mật và cầu Hiệp Ân. Đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng xây dựng mới cầu Bà Tàng. Tại đoạn từ cầu Bà Tàng đến hết bờ nam kênh Đôi, dự án dự kiến xây dựng mới đường D8 rộng 30 m và đường D7 rộng 14 m theo quy hoạch.

Việc chỉnh trang bờ nam kênh Đôi nhằm di dời nhà ở ven kênh, cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an toàn cho người dân; đồng thời hoàn thiện hệ thống giao thông, cải thiện môi trường nước, phòng chống sạt lở, tăng khả năng tiêu thoát nước và chỉnh trang không gian đô thị.