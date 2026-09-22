Quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng

Ngày 18-9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 278 về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9-2026.

Chung cư HUD tại phường Nam Nha Trang.

Theo nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và các luật có liên quan.

Riêng đối với nhà chung cư, Chính phủ yêu cầu dự thảo luật phải quy định rõ thời hạn sử dụng theo niên hạn xây dựng công trình; đồng thời quy định cụ thể việc xử lý nhà chung cư hết thời hạn sử dụng. Trong đó, cần làm rõ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, như: Quyền được tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất để xây dựng lại nhà chung cư; quyền được đóng góp nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư khi hết thời hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu bổ sung tiêu chí khung gồm loại đô thị, mật độ dân số, tỷ lệ diện tích để Bộ Xây dựng quy định, làm căn cứ cho UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể việc hạn chế phân lô, bán nền; đồng thời có giải pháp ngăn ngừa hoạt động đầu cơ, trục lợi chính sách.

Đối với nhà ở cho thuê, dự thảo luật phải quy định rõ các loại hình nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách; nghiên cứu cơ chế tài chính về thuế, phí, tiền sử dụng đất, tín dụng nhằm kiểm soát, quản lý thị trường. Chính phủ cũng yêu cầu quy định biện pháp ngăn ngừa đầu cơ, trục lợi chính sách đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và chế tài xử lý tương ứng. Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu báo cáo Quốc hội về đề xuất thí điểm cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng.