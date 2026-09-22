Gia Lai khởi công nhà hát quy mô 5 tầng, vốn đầu tư 200 tỷ đồng

Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Gia Lai và do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Khối công trình chính gồm: Nhà hát, Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Thư viện tổng hợp, quy mô 5 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 12.868m².

Khởi công thi công dự án Nhà hát, Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Thư viện tổng hợp tỉnh Gia Lai.

Trong tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 144,56 tỷ đồng; chi phí thiết bị hơn 29,23 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 3,06 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gần 8,97 tỷ đồng; các chi phí khác hơn 1,7 tỷ đồng và chi phí dự phòng hơn 12,45 tỷ đồng. Dự kiến dự án hoàn thành vào tháng 5/2028.

Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, việc đầu tư xây dựng Nhà hát, Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Thư viện tổng hợp tỉnh Gia Lai nhằm hình thành công trình phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và thư viện trên địa bàn.

Demo dự án Nhà hát, Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Thư viện tổng hợp khi hoàn thành.

Mục tiêu của dự án nhằm góp phần nâng cao chất lượng thưởng thức nghệ thuật của người dân, phục vụ du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch địa phương; đồng thời phục vụ hoạt động văn hóa và các nhiệm vụ chính trị, sự kiện ngoại giao quan trọng của tỉnh Gia Lai.