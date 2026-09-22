Gỡ điểm nghẽn mặt bằng kéo dài gần 15 năm trên tuyến đường đô thị trung tâm

UBND phường Thành Sen vừa phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh cùng các đơn vị liên quan tiến hành tháo dỡ nhà ở, vật kiến trúc trong phạm vi dự án nâng cấp đường Đồng Quế. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, khép lại hành trình gần 15 năm nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để dự án được triển khai thi công thông tuyến.

Ngày 19/9, UBND phường Thành Sen phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh cùng các đơn vị liên quan ra quân tháo dỡ mặt bằng trong phạm vi dự án nâng cấp đường Đồng Quế.

Dự án nâng cấp đường Đồng Quế được triển khai từ năm 2011 với kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị khu vực trung tâm Hà Tĩnh. Theo hồ sơ dự án, tuyến đường được đầu tư từ điểm giao nhau với đường Phan Đình Giót đến đường Ngô Đức Kế có chiều dài hơn 460m.

Tuy nhiên, vì vướng khoảng 1.980m2 mặt bằng, công trình bị tạm dừng thi công từ năm 2012 đến nay, trở thành “điểm nghẽn” kéo dài trong kết nối giao thông đô thị.

Lãnh đạo UBND phường Thành Sen, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh kiểm tra công tác tháo dỡ mặt bằng tại điểm cuối đường Đồng Quế vào ngày 19/9.

Những ngày này, không khí tại khu vực cuối tuyến đường Đồng Quế trở nên nhộn nhịp khi các đơn vị tập trung tháo dỡ công trình, chuẩn bị mặt bằng để triển khai thi công. Đối với nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến đường, đây là thời điểm đánh dấu việc dự án dang dở hơn một thập kỷ chính thức được khơi thông trở lại.

Ông Phan Duy Thuấn (tổ dân phố 6, phường Thành Sen) chia sẻ: “Dự án dang dở suốt nhiều năm khiến tuyến đường trở thành ngõ cụt, việc đi lại của người dân gặp nhiều bất tiện. Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, khu vực cuối tuyến còn chưa được chỉnh trang, cỏ dại mọc um tùm, tình trạng tập kết, vứt rác thải diễn ra thường xuyên, gây mất mỹ quan đô thị. Vì vậy, khi điểm nghẽn mặt bằng cuối cùng được tháo gỡ, người dân chúng tôi rất phấn khởi và mong dự án sớm hoàn thành”.

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Máy móc được huy động để đẩy nhanh công tác tháo dỡ mặt bằng để sớm bàn giao cho dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh, dự án nâng cấp đường Đồng Quế có tổng mức đầu tư hơn 28,2 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 11,8 tỷ đồng. Phần diện tích còn vướng mắc cuối cùng của dự án liên quan đến 5 thửa đất của 7 hộ dân. Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả đối với 4 thửa đất của 5 hộ dân; phần còn lại gồm 2 hộ dân trên 1 thửa đất đang được bố trí kinh phí để hoàn tất chi trả theo quy định.

Đáng chú ý, khu vực này cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án xây dựng dãy nhà 3 tầng, 18 phòng học Trường THCS Nam Hà (cũ). Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp đường Đồng Quế sẽ hoàn thành trước ngày 30/11/2026; việc bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng dãy nhà học Trường THCS Nam Hà dự kiến hoàn thành trước ngày 31/10/2026.

Gia đình bà Lê Thị Xuân, tổ dân phố 6 (phường Thành Sen) đã đồng ý bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Bà Lê Thị Xuân, tổ dân phố 6 (phường Thành Sen) cho biết: “Chúng tôi sinh sống tại khu vực này từ những năm 90 của thế kỷ trước. Dù không tránh khỏi những bùi ngùi, lưu luyến nhưng khi được chính quyền địa phương giải thích đầy đủ về chủ trương của Nhà nước, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, gia đình đã đồng thuận bàn giao mặt bằng từ cuối tháng 8/2026. Hiện nay, chúng tôi đã tìm được nơi ở tạm trong thời gian chờ xây dựng nhà mới. Mong muốn lớn nhất là các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ, sớm hoàn thiện các thủ tục bàn giao mốc giới đất để gia đình thuận lợi triển khai xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống”.

Theo UBND phường Thành Sen và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh, cùng với việc tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về GPMB, các cơ quan chuyên môn sẽ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bố trí nguồn kinh phí để chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân còn lại; đồng thời, chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp đường Đồng Quế, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

Thời gian qua, phường Thành Sen đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; đồng thời, rà soát hồ sơ, tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Với sự đồng thuận của người dân, những vướng mắc cuối cùng đã được giải quyết. Cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh các thủ tục còn lại, tạo điều kiện để nhà thầu tăng tốc thi công, sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch. Ông Hoàng Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen