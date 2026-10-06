Chặn sốt xuất huyết lan rộng

Lực lượng chức năng phối hợp ra quân phun hoá chất diệt muỗi, xử lý ổ dịch tại Khối 2, phường Kỳ Lừa

Ngày 22/9/2026, sau khi nắm bắt thông tin thực tế, UBND phường Kỳ Lừa đã ban hành thông báo ổ dịch sốt xuất huyết tại Khối 2 và kế hoạch tổ chức 3 đợt ra quân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi xử lý ổ dịch và khu vực nguy cơ lân cận. Lực lượng tham gia gồm: cán bộ y tế, các phòng, đơn vị của phường, các đoàn thể và người dân, với sự hỗ trợ chuyên môn, nhân lực, thiết bị của CDC tỉnh và Trung tâm Y tế khu vực Cao Lộc.

Bà Hồ Thị Tố Uyên, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Lừa cho biết: Do đặc thù địa bàn rộng, có nhiều chợ, cơ sở kinh doanh, dân cư biến động dẫn đến nguy cơ dịch bệnh lây lan, UBND phường đã chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với đơn vị chuyên môn tăng cường giám sát dịch tễ, điều tra ca bệnh để xử lý kịp thời. Đồng thời, huy động người dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng và tổ chức phun hóa chất đúng quy trình.

Song song với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Tính đến ngày 2/10, phường Kỳ Lừa đã thực hiện 2 đợt ra quân tuyên truyền, diệt lăng quăng và phun hóa chất xử lý cho khoảng 500 gia đình và hộ kinh doanh; kiểm tra 29 dụng cụ chứa nước, phát hiện và hướng dẫn người dân xử lý 15 dụng cụ có bọ gậy; phun hóa chất bằng xe chuyên dụng trên toàn bộ các tuyến đường trọng điểm.

Bà Trần Thị Oanh, người dân Khối 2, phường Kỳ Lừa chia sẻ: Qua hướng dẫn của cán bộ y tế, chúng tôi chú ý kiểm tra những chỗ đọng nước như lọ hoa, xô, chậu và vật dụng ngoài sân. Gia đình cũng thường xuyên dọn dẹp, thay nước, cọ rửa dụng cụ để phòng bệnh cho mình và những người xung quanh.

Cán bộ Trạm Y tế xã Cao Lộc tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Không chỉ tại Khối 2, phường Kỳ Lừa, thời gian qua, sốt xuất huyết được ghi nhận ở một số khu dân cư khác trên địa bàn tỉnh. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 35 ổ dịch với 52 ca mắc (không có ca tử vong). Đến hiện tại, toàn tỉnh có 23 ổ dịch đã kết thúc, 12 ổ dịch đang hoạt động, chủ yếu tại 7 xã, phường (phường Kỳ Lừa có 3 ổ với 11 ca mắc; phường Tam Thanh có 4 ổ với 4 ca mắc; các xã: Tuấn Sơn, Hữu Lũng, Vân Nham, Na Dương và Hoàng Văn Thụ, mỗi địa bàn còn 1 ổ dịch).

Bác sĩ Dương Anh Dũng, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, CDC tỉnh cho biết: Trước tình hình tiếp tục xuất hiện ca bệnh mới tại nhiều địa bàn, khoa đã tham mưu lãnh đạo trung tâm tập trung giám sát ca bệnh, phối hợp điều tra dịch tễ, giám sát muỗi và bọ gậy để đánh giá nguy cơ, hướng dẫn địa phương xử lý ổ dịch. Đồng thời, đề xuất trung tâm bố trí cán bộ hỗ trợ chuyên môn, phương tiện phun hóa chất cho các khu vực có nguy cơ; kiểm tra, đánh giá sau xử lý để kịp thời bổ sung biện pháp phù hợp...

Sự xuất hiện của các ca bệnh và ổ dịch mới là tín hiệu cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát diện rộng. Mọi sự chủ quan lúc này đều có thể khiến dịch bệnh phức tạp hơn. Bên cạnh sự chủ động của chính quyền, cơ quan y tế, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình; thường xuyên cọ rửa dụng cụ chứa nước, phát quang bụi rậm và phối hợp chặt chẽ trong các đợt xử lý hóa chất... nhằm kịp thời xử lý, ngăn chặn dịch sốt xuất huyết bùng phát trên địa bàn.