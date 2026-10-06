Đại úy cảnh sát giao thông bị thương khi chặn xe vi phạm trên quốc lộ 5 qua Hải Phòng

Ngày 6/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó giám đốc Công an thành phố đã đến bệnh viện thăm, tặng quà và động viên đại úy Vũ Sơn Tùng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng lãnh đạo các đơn vị thăm, động viên Đại úy Vũ Sơn Tùng tại bệnh viện. (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).

Trước đó, khoảng 11h03 ngày 5/10, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km104+700 quốc lộ 5 (phường Đông Hải, TP Hải Phòng), Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phát hiện N.S.H (SN 1999, trú phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS 15G1-378.98, chở theo H.V.D (SN 1999, trú phường Lê Chân) đi sai làn đường.

Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, N.S.H không chấp hành mà cố tình lao thẳng phương tiện vào vị trí đại úy Vũ Sơn Tùng, khiến đại úy Tùng ngã ra đường, gãy xương cẳng chân và trật khớp cổ chân phải.

Tổ công tác đã khống chế hai đối tượng, bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm; đồng thời đưa đại úy Vũ Sơn Tùng đi phẫu thuật cấp cứu tại bệnh viện.

Tại bệnh viện, đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó giám đốc Công an thành phố cùng lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Cảnh sát giao thông biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật của Tổ công tác và động viên đại úy Vũ Sơn Tùng yên tâm điều trị để sớm trở lại vị trí.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ điều trị tốt nhất cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời xử lý nghiêm hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ theo đúng quy định.

Duy Thanh