Thức trắng giữa biển nước Đồng Tháp để chặn dòng hàng lậu

Một số đối tượng lợi dụng điều này, dùng phương tiện thủy vận chuyển hàng lậu qua biên giới để vào nội địa tiêu thụ.

Trước tình hình trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác tuần tra, mật phục, quyết liệt đấu tranh với tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; giữ vững an ninh trật tự nơi biên cương.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tuần tra trên sông để phòng, chống buôn lậu trong mùa nước nổi. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đồn Biên phòng Cầu Muống (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) triển khai tuần tra ban đêm trên cánh đồng ngập nước để phòng, chống buôn lậu. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp triển khai tuần tra phòng, chống buôn lậu trong mùa nước nổi. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Muống kiểm đếm tang vật buôn lậu bị bắt giữ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đồn Biên phòng Cầu Muống (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) thu giữ nhiều phương tiện được các đối tượng dùng vận chuyển hàng lậu. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Tang vật của các vụ buôn lậu bị Đồn Biên phòng Cầu Muống (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) thu giữ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cầu Muống vừa bắt vụ vận chuyển trái phép 1,8 tấn đường cát qua biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Xe mô tô phân khối lớn dùng để vận chuyển hàng lậu bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp thu giữ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đối tượng vận chuyển trái phép 1,8 tấn đường cát qua biên giới cùng phương tiện và tang vật vừa bị Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát