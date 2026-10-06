Chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH thông qua ứng dụng “Báo cháy 114”

Một trong những giải pháp thiết thực là ứng dụng Báo cháy 114, giúp kết nối người dân với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng, trực quan và chính xác hơn.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể thực hiện cuộc gọi đến số 114, gửi thông tin về vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố; đồng thời cung cấp hình ảnh, video từ hiện trường để lực lượng chức năng có thêm thông tin phục vụ công tác tiếp nhận, xác minh và triển khai lực lượng, phương tiện.

Hình ảnh giao diện của ứng dụng Báo cháy 114

Đặc biệt, tính năng gọi video trực tiếp giúp lực lượng tiếp nhận tin báo có thể quan sát tình hình thực tế tại hiện trường, hỗ trợ xác định vị trí, đặc điểm đám cháy và những thông tin cần thiết khác. Ứng dụng cũng cung cấp các nội dung tuyên truyền, kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa của người dân.

Việc ứng dụng công nghệ số trong PCCC và CNCH không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự tham gia tích cực của mỗi người dân. Việc chủ động cài đặt, tìm hiểu và sử dụng ứng dụng Báo cháy 114 sẽ giúp người dân có thêm một phương thức thông tin, hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, mỗi gia đình, cơ quan, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC, quản lý chặt chẽ nguồn điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; trang bị phương tiện chữa cháy và chủ động học tập kỹ năng thoát nạn, xử lý cháy ban đầu.

Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân chủ động cài đặt, tìm hiểu và sử dụng ứng dụng Báo cháy 114; đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.