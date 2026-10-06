Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Nhắc lại vụ án mua bán người do Công an Điện Biên triệt phá thành công vào tháng 8/2025, Đại tá Nguyễn Tuấn Bắc, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Điện Biên), cho biết: Trong số 5 bị can bị khởi tố về hành vi mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và cưỡng đoạt tài sản thì có 2 bị can là người Điện Biên. Đường dây mua bán người trong vụ án này do các đối tượng: Mào Văn Lâm (sinh năm 2008), Lò Đại Nam (sinh năm 2009) cùng trú tại xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; Bùi Hoàng Hiệp (sinh năm 2006) trú tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ; Hồ Thị Kim Oanh (sinh năm 1984) trú tại xã Nội Bài, thành phố Hà Nội và Vũ Việt Anh (sinh năm 1985), phường An Biên, thành phố Hải Phòng móc nối với các đối tượng người Trung Quốc tại Myanmar và Lào thực hiện hành vi.

Với thủ đoạn hết sức tinh vi, các đối tượng đã lập các tài khoản Facebook giả danh doanh nhân thành đạt, đăng tin trong các hội nhóm tìm việc làm trên mạng xã hội tuyển dụng việc làm “việc nhẹ lương cao” tại nước ngoài. Các công việc được quảng cáo hấp dẫn như: làm văn phòng, sale online, tuyển dụng nhân sự, thao tác máy tính, với mức lương từ 20-30 triệu đồng/tháng. Sau khi nạn nhân “mắc câu”, chúng hướng dẫn họ đến văn phòng tuyển dụng trá hình đặt tại xã Nội Bài, thành phố Hà Nội rồi tại đây nhóm đối tượng tổ chức chỗ ăn, ở, làm hộ chiếu, lo vé máy bay... để đưa nạn nhân sang Thái Lan. Sau đó từ Thái Lan chuyển thẳng đến Myanmar, đưa vào các công ty do người Trung Quốc quản lý và ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng. Những ai từ chối làm việc hoặc muốn về nước lập tức bị đe dọa, đánh đập và ép gọi điện về gia đình đòi khoản chuộc lên tới 250 triệu đồng. Nếu không được chuộc, họ sẽ bị bán tiếp sang các công ty khác như món hàng.

Quá trình điều tra, khám phá vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã giải cứu an toàn 9 nạn nhân đều là người trẻ, đang có nhu cầu tìm việc làm.

Cũng tại Điện Biên, trong đợt cao điểm hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp vận động một đối tượng truy nã về tội mua bán người ra đầu thú; phục hồi điều tra một vụ án 2 bị can về tội mua bán người; đồng thời phối hợp xác minh giải cứu an toàn một công dân nghi bị mua bán.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên lấy lời khai của một đối tượng trốn truy nã về tội mua bán người khi đối tượng ra đầu thú. (Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên)

Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết: Lợi dụng địa hình, điều kiện sống của người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, tội phạm mua bán người đã sử dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến để tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân.

"Thủ đoạn các đối tượng sử dụng thường là giới thiệu việc làm, việc nhẹ lương cao, đãi ngộ tốt… nhưng khi nạn nhân đã vào tròng thì các đối tượng bắt phải tham gia hoạt động lừa đảo trên không gian mạng hoặc bán nạn nhân vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ trá hình. Dù nhiều trường hợp đã bị lừa như thế nhưng không ít người vẫn tin, vẫn nghe lời dụ dỗ ngon ngọt…" - Đại tá Phan Văn Hóa cho biết thêm như thế.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bắc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên cũng cho biết: Tội phạm mua bán người triệt để lợi dụng mạng xã hội để che giấu danh tính, tiếp cận người có nhu cầu tìm việc và dẫn dắt nạn nhân qua nhiều địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bắc, nói rằng: Người dân cần cảnh giác trước lời mời thu nhập cao nhưng không nêu rõ doanh nghiệp, địa chỉ làm việc, hợp đồng và tư cách pháp lý của người tuyển dụng. Trước khi đi làm xa hoặc ra nước ngoài, thông tin phải được kiểm chứng qua cơ quan chức năng và doanh nghiệp được cấp phép.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người; nâng cao ý thức phòng, tránh loại tội phạm này cho nhân dân khu vực biên giới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch phối hợp các lực lượng, gồm: Biên phòng, Công an với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới thường xuyên kiểm tra, tuần tra, kiểm soát biên giới để rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan tội phạm mua bán người.

Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng của Lào, Trung Quốc thực hiện nghiêm các Hiệp định, quy chế phối hợp, biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa hai nước trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm mua bán người; tích cực trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.