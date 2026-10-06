Đồng Nai: Cần chủ động phòng ngừa trước diễn biến phức tạp dịch sốt xuất huyết

Các địa phương thành phố Đồng Nai chủ động phun hóa chất diệt muỗi (Ảnh: NS)

Theo Bác sĩ Cao Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai, trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết và nguy cơ bùng phát diện rộng ở mức cao do thời tiết đang trong cao điểm mùa mưa, cộng với nắng mưa đan xen, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn phát triển.

Đoàn viên thanh niên cùng người dân lật úp các vật dụng chứa nước không dùng đến để ngăn muỗi vằn đẻ trứng và phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh: NS)

Theo ghi nhận, trên địa bàn thành phố có 4 tuýp virus Dengue (D1, D2, D3, D4) đang lưu hành, làm gia tăng nguy cơ tái nhiễm, nhiễm chéo và xuất hiện ca bệnh nặng, nhất là ở người có bệnh nền như béo phì, ung thư, người mắc bệnh mạn tính.

Người dân cần chủ động phun thuốc diệt muỗi vằn, phòng bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: NS)

Trong tuần vừa qua, toàn thành phố Đồng Nai ghi nhận 730 ca sốt xuất huyết, trong đó có 315 trẻ dưới 15 tuổi, chiếm 43%; ngành y tế đã phát hiện và xử lý 253 ổ dịch. Một số xã, phường có số ca mắc cao như: Bình Phước, Nhơn Trạch, Minh Hưng, Long Bình, Nghĩa Trung, Định Quán.

Đáng lưu ý, có 1 trường hợp tử vong tại xã Bàu Hàm. Tính đến hết tháng 9/2026, toàn thành phố ghi nhận gần 16.000 ca mắc, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Mặc dù số ca mắc giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, song số ca tử vong lại tăng 2 trường hợp.

Người dân cần chủ động lật úp các vật dụng chứa nước không dùng đến là một trong những biện pháp đơn giản, hiệu quả nhất để ngăn muỗi vằn đẻ trứng và phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh: NS)

Trước tình hình trên, ngành y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ ca bệnh và ổ dịch tại 95 xã, phường; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại các địa bàn có số ca tăng cao, đồng thời hỗ trợ nhân lực, máy móc và hóa chất để xử lý các điểm nóng.

Ngành y tế đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch diệt lăng quăng, phun hóa chất diện rộng, tăng cường giám sát và xử lý ổ dịch ngay từ cộng đồng. Người dân cần thường xuyên loại bỏ vật dụng chứa nước đọng, diệt lăng quăng, giữ vệ sinh môi trường và chủ động phòng tránh muỗi đốt. Đây là giải pháp quan trọng để hạn chế nguồn sinh sản của muỗi truyền bệnh và ngăn dịch lan rộng.