Quảng Trị xử lý vụ doanh nghiệp nợ lương gần 400 công nhân

Từ cuối tháng 9/2026, hàng trăm công nhân đã nghỉ việc không đi làm do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại May Thăng Long nợ lương. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì thành lập Tổ công tác liên ngành gồm Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh, Cơ quan Thuế, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 8 và UBND phường Đồng Sơn. Tổ công tác có nhiệm vụ nắm tình hình, xác định tình trạng pháp lý, tài chính và trách nhiệm của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật để có phương án xử lý theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương thống kê, lập danh sách người lao động bị ảnh hưởng; xác định số tiền lương còn nợ theo từng người, từng tháng, từ đó có phương án xử lý tiền lương và các quyền lợi khác. Các cơ quan chức năng hướng dẫn người lao động thực hiện quyền, thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Đáng chú ý, Công an tỉnh Quảng Trị được giao xác minh tình trạng cư trú của ông Đặng Thăng Long, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty; làm rõ nguyên nhân không liên lạc được. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự hoặc hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt, bỏ trốn nhằm trốn tránh nghĩa vụ, cơ quan chức năng đề xuất xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Sở Tài chính phối hợp rà soát tình hình tài chính, tài sản, khả năng thanh toán, các khoản phải thu, phải trả và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp; đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động và đề xuất phương án xử lý.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội được yêu cầu khẩn trương rà soát số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xác định số người lao động, thời gian và số tiền liên quan; đồng thời có phương án xác nhận thời gian đóng bảo hiểm, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hướng dẫn người lao động thực hiện các quyền theo pháp luật. Trường hợp cần thiết, hướng dẫn người lao động thực hiện thủ tục khởi kiện, tranh chấp lao động để yêu cầu doanh nghiệp thanh toán tiền lương và các quyền lợi liên quan.

UBND các xã, phường Đồng Sơn, Ba Đồn, Phong Nha được yêu cầu nắm chắc tình hình tại doanh nghiệp và địa bàn có người lao động bị ảnh hưởng; bố trí đầu mối tiếp nhận phản ánh, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, không để phát sinh điểm nóng.

Trước đó, theo phản ánh của công nhân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại May Thăng Long có gần 400 lao động làm việc tại phường Đồng Sơn, phường Ba Đồn và xã Phong Nha. Hiện Công ty đang nợ tiền lương tháng 8 và 9/2026 của các công nhân khoảng 6 tỷ đồng, đồng thời chậm đóng các loại bảo hiểm gần 2,6 tỷ đồng. Từ cuối tháng 9, người lao động và Công đoàn cơ sở không thể liên lạc với ông Đặng Thăng Long, Giám đốc Công ty. Từ cuối tháng 9/2026, hàng trăm công nhân đã tập trung tại trụ sở chính, địa chỉ Tổ dân phố 3 Phú Vinh, phường Đồng Sơn (Quảng Trị) để đòi quyền lợi.