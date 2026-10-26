Chăm sóc rau vụ đông

Mô hình trồng rau thủy canh trong nhà kính giúp Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao 43 Farm (xã Thăng An) duy trì năng suất và chất lượng quanh năm. Ảnh: NVCC

Đợt mưa lớn vừa qua, vùng rau Trà Quế bị thiệt hại khoảng 12,7ha, chiếm gần 70% tổng diện tích sản xuất. Sau khi mưa giảm, người dân vệ sinh đồng ruộng, thu dọn rau hư hỏng, cải tạo đất và chuẩn bị gieo trồng.

Ông Trang Thanh Hùng chia sẻ, gia đình ông canh tác hơn 30 loại rau trên diện tích 750m2. Vào mùa mưa bão, gia đình ưu tiên trồng các loại ngắn ngày như xà lách, ngò, hành lá, hẹ... Đối với những loại rau không chịu được độ ẩm cao như quế, tía tô… gia đình hạn chế diện tích gieo trồng để tránh nguy cơ cây bị ảnh hưởng, giảm năng suất và phát sinh thiệt hại.

Được biết, diện tích rau vụ đông tại phường Hội An Tây tập trung chủ yếu ở vùng rau Trà Quế, với khoảng 18ha, chuyên trồng các loại rau thơm, rau họ cải, mùng tơi, rau lang, rau dền… Toàn vùng hiện có 204 hộ chuyên trồng rau, với 345 lao động tham gia sản xuất.

Trước tình hình thời tiết diễn biến thất thường, ông Ngô Nguyên Thọ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Tây cho biết, địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ rau; chủ động đắp bờ, khơi thông cống rãnh, bảo đảm tiêu thoát nước khi mưa lớn.

Trong khi đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao 43 Farm (xã Thăng An) sản xuất rau củ quả trên diện tích 3.600m2. Hiện nay, hợp tác xã tập trung trồng các loại rau thủy canh như xà lách, cải bó xôi, rau muống, rau dền.

Bên cạnh đó, tận dụng điều kiện thời tiết mùa đông phù hợp với một số loại cây trồng, hợp tác xã chủ động phát triển thêm cà chua, súp lơ và dâu tây nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập.

Chị Diệp Thị Thảo Trang, Giám đốc hợp tác xã cho hay, để bảo đảm điều kiện sinh trưởng cho cây trồng, hợp tác xã áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp theo mùa.

Với phương châm “trồng sạch - sống xanh”, quy trình sản xuất rau củ theo hướng hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng hóa chất độc hại; góp phần bảo vệ đất và nguồn nước, kết hợp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất được hợp tác xã ứng dụng. Hiện hợp tác xã cung ứng hơn 3-4 tấn rau củ quả mỗi tháng cho thị trường.

Ở phường Cẩm Lệ, diện tích sản xuất rau vụ đông hiện khoảng 40ha, với 136 hộ nông dân tham gia. Tùy điều kiện thổ nhưỡng, người dân bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp.

Ở vùng cát, các loại cây được ưu tiên gồm: kiệu, hành, nén, cải xanh, cải củ, xà lách và các loại hoa như: lay ơn, lily, cúc. Ở vùng gò đồi, nông dân trồng đa dạng các loại rau ăn lá, rau ăn quả, đậu đỗ, bầu bí, khoai lang, khoai môn… nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Cẩm Lệ, hội chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật để chăm sóc, bảo vệ rau vụ đông, hạn chế thiệt hại do mưa lớn, ngập úng và sâu bệnh.

Thông qua các giải pháp từ khâu chọn giống, làm đất đến chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, Hội Nông dân phường giúp người dân chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết bất lợi. Từ đó, bảo vệ diện tích rau vụ đông, duy trì năng suất, chất lượng nông sản và bảo đảm nguồn cung rau xanh cho thị trường.