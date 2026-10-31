Khách đi Tân Sơn Nhất lưu ý thay đổi luồng kiểm tra an ninh ưu tiên

Sân bay Tân Sơn Nhất điều chỉnh luồng kiểm tra an ninh hàng không ưu tiên tại các nhà ga T1, T2 và T3. Ảnh: TIA.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa thông báo điều chỉnh luồng kiểm tra an ninh hàng không ưu tiên tại các nhà ga T1, T2 và T3, áp dụng từ ngày 1/11.

Theo đó, tại nhà ga T1, luồng kiểm tra an ninh hàng không ưu tiên được chuyển lên tầng 1. Khu vực soi chiếu ưu tiên tại tầng trệt sẽ được bố trí linh hoạt tùy tình hình khai thác thực tế.

Tại nhà ga T2, luồng kiểm tra an ninh ưu tiên tiếp tục được bố trí tại máy soi chiếu số 1, cánh phải ga đi (tầng 2), phía sau các quầy làm thủ tục xuất cảnh dành cho khách ưu tiên. Riêng hành khách sử dụng xe lăn được hướng dẫn đến máy soi chiếu số 10, cánh trái ga đi (tầng 2).

Trong khi đó, tại nhà ga T3, luồng kiểm tra an ninh ưu tiên ở cánh phải nhà ga được chuyển vào khu vực soi chiếu trung tâm ga đi (tầng 2). Khu vực soi chiếu ưu tiên tại cánh phải sẽ được linh hoạt bố trí theo tình hình khai thác thực tế.

Việc điều chỉnh được triển khai nhằm tạo thuận lợi cho hành khách, đồng thời bảo đảm hoạt động hàng không an toàn, thông suốt. Đây cũng là một phần trong quá trình thực hiện Đề án 1066, hướng tới mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh và thân thiện.

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho biết các nhóm hành khách được ưu tiên hoặc hỗ trợ gồm người thuộc diện ưu tiên theo quy định, tổ bay và nhân viên hàng không đang thực hiện nhiệm vụ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người khuyết tật và hành khách cần hỗ trợ đặc biệt theo phương án phục vụ áp dụng.

Hành khách cần phân biệt giữa quyền sử dụng dịch vụ làm thủ tục ưu tiên của hãng hàng không và quyền sử dụng luồng soi chiếu an ninh ưu tiên. Theo đó, hành khách hạng thương gia không mặc nhiên được sử dụng luồng soi chiếu an ninh ưu tiên mà phải thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại nhà ga.