Chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư cầu Cần Thơ 2

Ngày 31/10, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, Bộ Xây dựng đã chính thức ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BXD phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Cầu Cần Thơ 2 sẽ khởi công trong năm 2027 và hoàn thành sau 5 năm xây dựng.

Theo quyết định, dự án này có sơ bộ tổng mức đầu tư là 27.050,18 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Toàn bộ dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 17,6km, riêng phần cầu chính Cần Thơ 2 dài khoảng 870m với kết cấu cầu dây văng dầm chủ dạng giàn thép đặc biệt. Dự án thuộc nhóm A, dự kiến sẽ chính thức khởi công vào năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng sau 5 năm triển khai.

Về quy mô kỹ thuật, đây là công trình giao thông độc đáo khi áp dụng giải pháp đi chung giữa đường bộ và đường sắt trên cùng một lòng cầu. Trong đó, tầng trên dành cho đường bộ cao tốc quy mô 6 làn xe với vận tốc thiết kế 100km/h; tầng dưới bố trí tuyến đường sắt đôi khổ 1.435mm, thiết kế vận tốc 160km/h đối với tàu khách và 120km/h đối với tàu hàng.

Cầu Cần Thơ 2 sẽ kết hợp giữa cầu đường bộ và cầu đường sắt.

Công trình được chia làm 3 dự án thành phần. Bao gồm 2 dự án giải phóng mặt bằng giao cho UBND tỉnh Vĩnh Long và UBND TP Cần Thơ thực hiện và 1 dự án xây lắp do Bộ Xây dựng trực tiếp quản lý.

Dự án mang ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc kết nối liên vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điểm đầu của tuyến kết nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại nút giao Chà Và (tỉnh Vĩnh Long), đi qua huyện Bình Minh, vượt các sông rạch lớn rồi đi trùng hành lang đường sắt để vượt sông Hậu. Điểm cuối kết nối trực tiếp vào cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tại nút giao IC2 thuộc địa phận thành phố Cần Thơ.

Cầu Cần Thơ 2 giúp hoàn chỉnh trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Việc đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 giúp từng bước hoàn chỉnh trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông và tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.

Công trình sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa tăng cao, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn giao thông huyết mạch, tạo động lực bứt phá kinh tế - xã hội mạnh mẽ cho toàn bộ các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ.