Gặp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập Sư đoàn 329

Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Vũ Văn Kiểu, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Quân sự, nguyên Phó giám đốc Học viện Quốc phòng cùng các đại biểu lãnh đạo chính quyền địa phương tỉnh Hưng Yên và đông đảo các thế hệ CCB Sư đoàn 329.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Nuôi phát biểu.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Nuôi, nguyên Cục trưởng Cục Quân huấn, nguyên Phó chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Trưởng ban liên lạc CCB Sư đoàn 329 đã có bài phát biểu xúc động ôn lại truyền thống hào hùng của sư đoàn. Trải qua từng giai đoạn với nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn luôn phát huy cao độ ý chí, tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Lê Văn Hân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chung vui tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Văn Hân bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước tình đồng chí, đồng đội keo sơn, gắn bó qua năm tháng của những người lính Sư đoàn 329 qua các thời kỳ.

Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 329 và đại biểu.

Nhân dịp này, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 329 đã chính thức ra mắt các thành viên. Đây sẽ là cầu nối gắn kết, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống đời thường, đồng thời tiếp tục lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ cho các thế hệ chiến sĩ hôm nay.