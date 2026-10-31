Đồng Tháp trao tặng, truy tặng 1.020 Huy hiệu Đảng dịp 7-11

Trong đó, có 1.012 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Cụ thể, có 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 19 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 19 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 29 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 112 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 477 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 80 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 264 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tại Đảng ủy xã An Thạnh Thủy.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy truy tặng Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên. Cụ thể, có 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của các đảng viên; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.