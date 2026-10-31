Đồng Tháp trao tặng, truy tặng 1.020 Huy hiệu Đảng dịp 7-11
Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.020 đảng viên cao niên, nhằm ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến không ngừng của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Trong đó, có 1.012 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Cụ thể, có 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 19 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 19 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 29 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 112 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 477 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 80 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 264 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy truy tặng Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên. Cụ thể, có 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.
Việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của các đảng viên; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/dong-thap-trao-tang-truy-tang-1-020-huy-hieu-dang-dip-7-11-a246772.html