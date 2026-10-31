Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hình ảnh tại Hội nghị trao quyết định cho hai Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (Ảnh: THU TRANG)

Chủ trì Hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tham dự hội nghị, về phía đại biểu khách mời có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Đỗ Khánh Thuận, đại diện Ban Nội chính Trung ương, cùng các lãnh đạo, các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Võ Thị Vương Ngọc, Phó Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ, công bố Quyết định số 419-QĐNS/TW ngày 17/10/2026 của Ban Bí thư bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (cơ quan thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng); Quyết định số 420-QĐNS/TW ngày 17/10/2026 của Ban Bí thư bổ nhiệm đồng chí Tạ Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (cơ quan thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Phát biểu tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhiệt liệt chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn đã được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đồng chí nhấn mạnh, các quyết định của Ban Bí thư là sự ghi nhận, đánh giá toàn diện, khách quan đối với phẩm chất chính trị, năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của hai đồng chí trong suốt quá trình công tác, đặc biệt trong giai đoạn Viện Hàn lâm chuyển đổi mô hình tổ chức từ cơ quan thuộc Chính phủ sang đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đây không chỉ là sự kiện có ý nghĩa đối với cá nhân hai đồng chí mà còn là bước kiện toàn quan trọng, bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức bộ máy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện Hàn lâm trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao những đóng góp của hai đồng chí, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; bản lĩnh vững vàng, quyết liệt trước những khó khăn, thách thức; đồng thời luôn gần gũi, gắn bó, đồng hành cùng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động trong giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc, góp phần ổn định tổ chức và thúc đẩy quá trình đổi mới Viện Hàn lâm.

Đồng thời, đề nghị hai đồng chí Phó Chủ tịch tiếp tục phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết; chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chiến lược phát triển Viện Hàn lâm, hướng tới mục tiêu đưa Viện Hàn lâm phát triển ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Cùng với đó, cần đặc biệt coi trọng việc giữ gìn, củng cố và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và toàn Viện; thực sự trở thành những hạt nhân quy tụ, tạo sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh bày tỏ niềm vinh dự, xúc động và trân trọng cảm ơn Ban Bí thư, các cơ quan Trung ương, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đã tin tưởng, tín nhiệm và đồng hành trong suốt quá trình công tác. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua với nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí khẳng định sự đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo và cán bộ toàn Viện chính là nguồn động viên quan trọng giúp đồng chí vượt qua khó khăn, tiếp tục đảm nhận trọng trách được giao.

Trên cương vị công tác mới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh cam kết tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dành tâm huyết, trí tuệ và nỗ lực cao nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự phân công của Đảng ủy, lãnh đạo Viện Hàn lâm. Đồng chí nhấn mạnh, mọi nỗ lực và quyết định trong công việc đều hướng tới lợi ích chung, sự phát triển của Viện Hàn lâm; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ và đồng hành của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Cùng chia sẻ tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cống hiến, phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn bày tỏ sự xúc động khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Ban Bí thư sau ba năm gắn bó, công tác tại Viện Hàn lâm. Đồng chí khẳng định quyết định bổ nhiệm lần này là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của bản thân, đồng thời là kết quả của sự phối hợp, hỗ trợ và đồng hành của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ, lãnh đạo Viện Hàn lâm và các đơn vị trong suốt thời gian qua.

Nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt khi nhận nhiệm vụ tại Viện Hàn lâm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực cùng tập thể xây dựng Viện Hàn lâm thực sự trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, học thuật hàng đầu của đất nước, có uy tín trong khu vực và trên thế giới. Đồng chí cam kết phát huy tối đa năng lực, tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm công tác; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan Đảng Trung ương, các ban, ngành và tập thể cán bộ Viện Hàn lâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị.

Cả hai đồng chí đều thống nhất nhận thức sâu sắc rằng trọng trách mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi mỗi cá nhân phải không ngừng nỗ lực, tận tâm và trách nhiệm, đồng thời phát huy sức mạnh tập thể, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Viện. Hai đồng chí bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm kế thừa những thành quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng và dư địa phát triển, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngang tầm các trung tâm nghiên cứu tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.