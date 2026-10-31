Xã Yên Thổ ước đạt gần 1.400 tấn lương thực có hạt

Người dân xã Yên Thổ thu hoạch lúa mùa, góp phần bảo đảm sản lượng lương thực trên địa bàn.

Trong vụ đông - xuân, toàn xã gieo trồng 313,3 ha cây lương thực có hạt, đạt 106,2% kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa xuân đạt 128,3 ha, năng suất ước đạt 47 tạ/ha, sản lượng 603,01 tấn; ngô xuân đạt 185 ha, năng suất ước đạt 43,08 tạ/ha, sản lượng 796,98 tấn. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 1.399,99 tấn.

Đối với vụ mùa, đến thời điểm báo cáo, toàn xã gieo trồng 668 ha lúa mùa, đạt 107,74% kế hoạch; ngô hè thu đạt 838 ha, bằng 100,96% kế hoạch. Các loại cây trồng khác như đậu tương, lạc, sắn, mía, rau màu đều có diện tích gieo trồng đạt và vượt kế hoạch giao. Đáng chú ý, diện tích sắn đạt 422 ha, bằng 169,48% kế hoạch; cây rau, củ, quả đạt 62 ha; cây dâu nuôi tằm đạt 23,1 ha.

Bên cạnh các cây trồng truyền thống, xã khuyến khích người dân thử nghiệm, đưa một số loại cây trồng mới vào sản xuất. Tại xóm Khau Nình, người dân trồng hơn 5.000 gốc cà phê; tại xóm Bản Bó, 7 hộ triển khai trồng thử nghiệm cây thuốc lá với diện tích khoảng 1,4 ha. Đây là những hướng đi bước đầu nhằm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, khai thác tiềm năng đất đai và tìm kiếm thêm các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, toàn xã trồng khoảng 476.700 cây các loại. Diện tích trồng rừng mới lũy kế đạt 45,53 ha, bằng 151,77% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã giao. Trong đó, cây hồi chiếm diện tích lớn nhất với 36,5 ha, cây quế 7,2 ha, sa mộc 1,5 ha và lát đỏ 0,33 ha.

Thời gian tới, xã Yên Thổ tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện đúng lịch thời vụ, chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, khuyến khích trồng các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp, tạo sinh kế ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.