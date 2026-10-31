Đảng ủy Bộ Xây dựng triển khai văn bản mới, tập huấn công tác Đảng năm 2026

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhấn mạnh: Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2026 (đợt 2), nhằm từng bước nâng cao nhận thức và hành động cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy, cán bộ làm công tác Đảng, tạo sự thống nhất, liên thông, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ từ Đảng ủy Bộ đến các cấp ủy, tổ chức, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đồng chí Đào Văn Tiến, hội nghị cũng là dịp để các đơn vị giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đảng, nâng cao tinh thần đoàn kết, phối hợp giữa các tổ chức Đảng, tạo hiệu quả trong công việc.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu về chuyên đề nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số văn bản mới của Đảng, đồng chí Vũ Quang Tiến, Ủy viên ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng cho biết: Hội nghị nhằm quán triệt, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thống nhất và hành động, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là "nhanh, đúng, trúng, chuẩn, hiệu quả và an toàn".

Cũng theo đồng chí Vũ Quang Tiến, Bộ Chính trị đã ban hành 2 Chương trình hành động với 4 Nghị quyết và 3 Kết luận. Thực hiện Chương trình hành động số 48-CTr/TW ngày 15/10/2026 của Bộ Chính trị, Bộ Xây dựng phải xây dựng một đề án thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài thuộc ngành Xây dựng (gắn với các nhiệm vụ chiến lược, chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm, bài toán lớn quốc gia và nhiệm vụ đột phá; xác định nhu cầu, số lượng nhân tài cần thu hút và nguồn lực thực hiện).

Đồng chí Vũ Quang Tiến, Ủy viên ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng, phát biểu về chuyên đề nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Với chuyên đề công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng chí Lâm Văn Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng chia sẻ: Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay, việc chủ động phòng ngừa từ sớm, phải được thực hiện thường xuyên, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ phẩm chất, đạo đức công vụ và nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với hiệu quả sử dụng nguồn lực; đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu; gắn phòng ngừa với khuyến khích cán bộ chủ động thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lâm Văn Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng chia sẻ về Chuyên đề công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Kết luận chuyên đề, đồng chí Lâm Văn Hoàng nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Bộ Xây dựng cần được thể hiện bằng chất lượng trong từng quyết định và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Khi hồ sơ được giải quyết minh bạch, dự án được quản lý chặt chẽ, tài sản được sử dụng hiệu quả, thông tin phản ánh được xử lý có trách nhiệm và kiến nghị kiểm tra được thực hiện đến nơi đến chốn thì các quy định mới thực sự đi vào hoạt động của Bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2026 (đợt 2) tại Thanh Hóa sáng nay (31/10).

Thông qua hội nghị lần này, các đại biểu được cập nhật những nội dung mới cho giai đoạn tới để triển khai thực hiện tốt hơn, đồng thời trao đổi thảo luận những văn bản mới, những kinh nghiệm hay cách làm tốt.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Đoàn Huy Khương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ Xây dựng, phát biểu về chuyên đề Công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó nhấn mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ; trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hoà, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Xây dựng, phát biểu về Chuyên đề Công tác dân vận, phong trào "Dân vận khéo" và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Đồng chí Bùi Chí Hiếu, Phó chánh văn phòng Đảng uỷ Bộ Xây dựng, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Thị Cúc, Báo cáo viên Học viện chiến lược, bồi dưỡng cán bộ Xây dựng trình bày chuyên đề Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới theo các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng.

Trong 2 ngày 31/10 và 1/11 các đại biểu được nghe và thảo luận 9 chuyên đề.

Chuyên đề 1: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số văn bản mới của Đảng.

Chuyên đề 2: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chuyên đề 3: Công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; dữ liệu đảng viên… theo các quy định của Đảng.

Chuyên đề 4: Phương pháp nắm tình hình, nhận diện, phân tích và dự báo xu hướng thông tin trên không gian mạng.

Chuyên đề 5: Những nội dung mới, trọng tâm Quy định số 225-QĐ/TW ngày 14/10/2026 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 17/8/2026 về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm và những nội dung mới trọng tâm trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 164/2026/NĐ-CP.

Chuyên đề 6: Công tác dân vận, phong trào "Dân vận khéo" và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Chuyên đề 7: Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới theo các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Chuyên đề 8: Chuyển đổi số trong công tác Đảng; thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đảng viên trên hệ thống.

Chuyên đề 9: Công tác văn phòng cấp ủy; thông tin, báo cáo, theo dõi các nghị quyết thu, nộp đảng phí trên môi trường điện tử, công tác văn thư, lưu trữ…