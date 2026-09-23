Tặng 100 suất quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản-Nhi Gia Lai

Đây là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” chào mừng 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản-Nhi Gia Lai. Ảnh: Chu Hằng

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 100 suất quà cho các bệnh nhi, mỗi suất trị giá 250.000 đồng.

Những phần quà được trao trong dịp Trung thu góp phần động viên các bệnh nhi và gia đình trong thời gian điều trị.