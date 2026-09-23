Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dần lộ diện sau gần 10 năm dang dở

Video: Tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thay đổi ra sao sau khi loạt nhà dân được tháo dỡ?

Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dài khoảng 1,12 km, được khởi công từ năm 2017. Sau gần 10 năm, công trình vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng.

Hai đầu tuyến giáp đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ đã cơ bản hoàn thành, riêng đoạn qua ngõ 252 Mỹ Đình vẫn vướng mặt bằng, khiến tuyến đường chưa thể nối thông.

Những ngày này, việc tháo dỡ các công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng được triển khai tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2026 để bàn giao cho đơn vị thi công.

Sau khi nhiều căn nhà được tháo dỡ, khoảng trống dành cho tuyến đường dần hiện rõ giữa khu dân cư đông đúc.

Cùng với việc tháo dỡ nhà cửa, các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng khẩn trương thu dọn đồ đạc, di chuyển tài sản để hoàn tất việc di dời.

Giữa khu dân cư, những khoảng đất sau khi nhà cửa được tháo dỡ đang dần nối thành phần mặt bằng của tuyến đường. Người dân khu vực mong dự án sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn.

Việc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng giúp dự án có thêm điều kiện để tiếp tục thi công. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối khu vực Phạm Hùng - Lê Đức Thọ với Vành đai 3 và Vành đai 3,5, góp phần tăng khả năng kết nối giao thông khu vực.

Vị trí tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ trên bản đồ.