Nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông

Hiện nay, tỉnh đang triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”. Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen tham gia giao thông của người dân, góp phần hạn chế tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến mô tô, xe gắn máy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho sinh viên tại Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương và Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. Tại đây, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đã phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Hoạt động giúp sinh viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm và nguy cơ xảy ra TNGT.

Sinh viên Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương thực hành lái xe an toàn.

Trước đó ngày 17-8, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường Nam Nha Trang và Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang tổ chức triển khai "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô và xe gắn máy an toàn" cho hơn 500 học sinh nhà trường. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã cho các em xem clip về TNGT, những nguyên nhân dẫn đến TNGT, kiểm tra lý thuyết xử lý tình huống giao thông qua phần mềm của Cục Cảnh sát giao thông. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng xử lý 11 tình huống cần thiết khi tham gia giao thông, tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, các nguyên nhân chính dẫn đến TNGT.

Thượng tá Phạm Trọng Thành - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 266 vụ TNGT, làm chết 158 người, bị thương 191 người. Trong đó, có 162 vụ do xe mô tô, xe gắn máy gây TNGT (chiếm 61%). Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT được xác định chủ yếu là do ý thức, nhận thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, không thực hiện đúng các quy tắc giao thông dẫn đến hành vi vi phạm như: Chuyển hướng không quan sát; không nhường đường; đi không đúng phần đường, làn đường; vi phạm tốc độ... Bên cạnh đó, phần lớn người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đã được cấp giấy phép lái xe nhiều năm nhưng chưa được cập nhật kiến thức pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Vì vậy, việc triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết.

Hạn chế tai nạn giao thông từ gốc

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì rà soát, phân tích dữ liệu TNGT, đăng ký xe, giấy phép lái xe và hành vi vi phạm; xác định nhóm đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm; phối hợp xây dựng tài liệu tuyên truyền, video tình huống, nội dung kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn kỹ năng phù hợp. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo lái xe và đơn vị có chuyên môn lựa chọn địa điểm, bố trí sa hình, thiết bị mô phỏng, phương tiện và cán bộ kỹ thuật để tổ chức đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy cho người dân, sinh viên, học sinh...

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với lực lượng công an xây dựng lịch, bố trí địa điểm, sân bãi và các điều kiện cần thiết để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh và phụ huynh. Tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT, tăng cường quản lý việc học sinh sử dụng phương tiện đến trường đúng độ tuổi, đúng điều kiện; phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng công an bảo đảm TTATGT khu vực cổng trường, kịp thời trao đổi, giáo dục học sinh vi phạm.

Đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, kế hoạch triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen tham gia giao thông tùy tiện và bồi dưỡng kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân, hình thành văn hóa giao thông tự giác, góp phần kiềm chế và kéo giảm TNGT liên quan đến mô tô, xe gắn máy từ gốc. Việc triển khai kế hoạch sẽ chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, hướng dẫn người tham gia giao thông kỹ năng tự bảo vệ tính mạng, sức khỏe; thiết lập nền nếp cập nhật kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn thường xuyên tại cơ sở.