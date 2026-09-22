[Video] Mưa lớn dồn dập tại Trung Bộ và Nam Bộ

Dự báo viên Tiến Vinh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định tình hình mưa rất lớn dồn dập tại miền trung và Nam Bộ.

Từ nay đến khoảng ngày 24/9, mưa lớn tiếp tục xảy ra. Trọng tâm từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 60-130mm/24 giờ, cục bộ trên 250mm.

Khu vực từ Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-80mm/24 giờ, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 24 đến ngày 25/9, vùng mưa có xu hướng dịch lên phía bắc. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Người dân cần đề phòng ngập úng tại vùng trũng, đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.