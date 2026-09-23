[Video] Dự báo thời tiết ngày 23/9/2026: Bắc Bộ hửng nắng, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa to đến rất to

Tại Bắc Bộ, sáng sớm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Đến trưa và chiều, mây giảm, trời có nắng, thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Một số nơi có thể xuất hiện dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung Bộ có sự phân hóa. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa giảm, sáng có thể xuất hiện sương mù nhẹ, sau đó trời nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, từ Quảng Trị đến Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng. Mưa to đến rất to tập trung từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cục bộ có nơi mưa rất lớn. Một số khu vực phía nam Quảng Trị, phía tây Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa vừa, cục bộ mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, kèm khả năng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.