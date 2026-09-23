Trung thu ở những thôn xa

Từng có những mùa Trung thu, một chiếc bánh, vài cây đèn cầy để thắp lồng đèn tự làm hay được xem một đoàn lân biểu diễn đã là niềm mong đợi của nhiều trẻ nhỏ. Trung thu hôm nay đã đủ đầy hơn. Ở những thôn miền núi còn khó khăn, niềm vui đêm rằm còn được nối dài bằng sự chăm lo của chính quyền, nhà trường, đoàn thể và cộng đồng, để trẻ em được vui chơi, học tập và lớn lên trong những vòng tay yêu thương.

Với nhiều người từng là trẻ nhỏ những năm 1995 - 2000, Trung thu là những ngày được mong từ rất sớm. Chiếc bánh được trường học, thôn xóm hay một cơ quan nào đó trao tặng dịp rằm tháng Tám thường trở thành món quà đặc biệt. Có đứa trẻ chẳng nỡ ăn ngay, mang về để dành hoặc chia cùng anh chị em trong nhà. Lồng đèn cũng chẳng có sẵn và nhiều kiểu dáng như bây giờ. Trước rằm cả tháng, trẻ trong xóm đã rủ nhau tìm tre, giấy màu, giấy kiếng để làm đèn. Khéo tay thì làm đèn kéo quân, đèn hình con vật; vụng hơn, vài thanh tre buộc thành ngôi sao năm cánh, dán giấy xung quanh cũng đủ để tối rằm nhập vào đám bạn. Rồi tiếng trống lân. Ngày ấy đâu phải nơi nào cũng có đoàn lân biểu diễn. Đang ở nhà, nghe tiếng trống vọng từ xóm bên, lũ trẻ đã í ới gọi nhau chạy đi tìm. Có khi đến nơi lân gần múa xong, vẫn cố chen vào xem được ít phút. Trung thu hồi đó không có nhiều thứ để lựa chọn, nhưng một chiếc bánh, chiếc lồng đèn tự làm, vài cây đèn cầy hay mấy hồi trống lân cũng đủ thành ký ức theo những đứa trẻ đến khi trưởng thành.

Trẻ em xã Mỹ Sơn xem múa lân, vui đùa cùng ông Thần tài trong đêm hội Trung thu.

Nhiều năm sau, cũng dưới vầng trăng rằm ấy, nhìn trẻ nhỏ hôm nay ríu rít với bánh, lồng đèn, những đêm hội được tổ chức ngay tại thôn xóm, mới thấy Trung thu đã khác nhiều. Không chỉ bởi cuộc sống đủ đầy hơn, mà sự chăm lo dành cho trẻ em cũng đã đi xa hơn, về tận những nơi còn khó khăn. Những ngày cận rằm tháng Tám, không khí Trung thu đã rộn lên ở nhiều vùng quê, thôn miền núi. Sân trường, nhà sinh hoạt cộng đồng đông vui hơn ngày thường. Theo những chuyến xe về thôn là bánh, sữa, lồng đèn, cặp sách, đồ dùng học tập… Mỗi nơi một cách tổ chức, nhưng đâu đâu cũng dễ bắt gặp những gương mặt trẻ thơ háo hức chờ vui hội.

Tại Phân hiệu Gòn, Trường Tiểu học Lâm Sơn, ngày 19-9, UBND xã Lâm Sơn phối hợp với đoàn thiện nguyện đến từ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Trung thu cho học sinh. 300 suất quà gồm bánh Trung thu, lồng đèn, sữa và đồ dùng học tập được trao tận tay các em. Khoảng sân trường ngày thường bỗng rộn tiếng nói cười. Một ngày sau, tại thôn Trà Giang, Trung thu được tổ chức cùng hoạt động khuyến học. Sau những tiết mục múa lân, trống hội, múa rồng là phần biểu dương, khen thưởng học sinh có thành tích học tập tốt và trao quà cho trẻ em trong thôn. Tối cùng ngày, tại xã Mỹ Sơn, Đoàn Thanh niên phối hợp với Công an xã tổ chức Trung thu, trao 570 suất quà và 300 chiếc lồng đèn cho thiếu nhi. Những chiếc đèn nhiều màu sáng lên giữa tiếng cười trẻ nhỏ, làm đêm hội thêm rộn ràng.

Mùa trăng cũng tìm về thôn Gia É, xã Bác Ái Tây. Đoàn thiện nguyện do chị Hồng Nguyệt (phường Bảo An) kết nối, mang theo những phần quà đến với trẻ nhỏ. Người chuyển quà, người chuẩn bị chương trình; trẻ em trong thôn háo hức chờ đến giờ vui hội. Theo chị Nguyệt, điều khiến các thành viên muốn tiếp tục những chuyến đi không phải đã trao được bao nhiêu phần quà, mà là niềm vui của trẻ nhỏ. Người có điều kiện góp quà, người góp công, người kết nối thêm những tấm lòng. Mỗi người góp một chút để trẻ em ở nơi còn khó khăn được đón một mùa Trung thu vui vẻ.

Cùng thời điểm này, tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, các hoạt động vui Tết Trung thu cũng đồng loạt được tổ chức, đưa tiếng trống lân, những chiếc lồng đèn và niềm vui đêm rằm đến tận tay trẻ em. Nhìn những đứa trẻ ríu rít chạy theo đoàn lân ngay giữa sân trường, thôn xóm, chợt nhớ những đứa trẻ của nhiều năm trước từng chạy sang tận xóm bên chỉ để kịp xem vài phút múa lân. Tiếng trống vẫn vậy, niềm háo hức của trẻ thơ có lẽ cũng chẳng khác, chỉ là hôm nay, tiếng trống ấy đã tìm về gần các em hơn.

Trẻ em thôn Gòn, xã Lâm Sơn nhận quà trong chương trình vui Tết Trung thu năm 2026.

Ông Nguyễn Hoàng Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn cho biết, cùng với việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em, địa phương tiếp tục rà soát những trường hợp còn khó khăn để có hình thức hỗ trợ phù hợp; đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội, ưu tiên những nhu cầu thiết thực gắn với việc học của các em. Điều địa phương mong muốn là sự quan tâm không chỉ đến với các em trong một đêm Trung thu. Những em còn khó khăn cần được đồng hành lâu dài hơn, để hoàn cảnh không trở thành trở ngại trên con đường học tập và trưởng thành của các em.

Sự đồng hành ấy đôi khi bắt đầu từ những điều rất gần: Một phần thưởng khuyến học dành cho sự cố gắng, chiếc cặp hay bộ đồ dùng học tập trước năm học mới; với một em nhỏ ở thôn xa, có thể là chiếc xe đạp giúp quãng đường đến trường bớt nhọc nhằn. Mỗi sự sẻ chia có một cách khác nhau, nhưng khi đến đúng nơi, đúng lúc, đều có thể tiếp thêm cho trẻ niềm tin để bước tiếp.

Trăng rằm tháng Tám vẫn tròn như những mùa trăng trước, chỉ có Trung thu đã khác. Những đứa trẻ hôm nay không còn phải chạy sang xóm bên tìm tiếng trống lân như một thời cha mẹ chúng từng mong ngóng. Tiếng trống đã về tận thôn làng, cùng những chiếc bánh, lồng đèn và sự chăm lo ngày một thiết thực hơn. Một mùa Trung thu rồi sẽ qua, còn sự quan tâm dành cho trẻ em vẫn được nối tiếp trên chặng đường các em lớn lên.