Vun đắp nghĩa tình với những người bạn Belarus

Tham gia đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi các chuyên gia quân sự Belarus từng giúp đỡ Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ xúc động và vui mừng được gặp các đồng chí chuyên gia quân sự Belarus từng kề vai sát cánh, tham gia chiến đấu và giúp đỡ nhân dân Việt Nam; đồng thời bày tỏ tình cảm trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người bạn thủy chung của dân tộc Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, hiệu quả của nhân dân Liên Xô, trong đó có nhân dân Belarus. Đặc biệt, vào những thời điểm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các chuyên gia quân sự Liên Xô đã có mặt bên cạnh nhân dân Việt Nam để sẻ chia gian khó; có những đồng chí đã trực tiếp chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mảnh đất Việt Nam. Sự hy sinh cao cả ấy mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của tình hữu nghị quốc tế trong sáng, thủy chung. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, nhân dân Belarus tiếp tục dành cho Việt Nam nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu.

Để tri ân sự giúp đỡ của các chuyên gia quân sự Liên Xô, trong đó có các chuyên gia Belarus, tháng 8-2025, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã khánh thành Tượng đài tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Liên Xô tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ông Braga Vasili Ivanovich, Chủ tịch Hội Các chuyên gia quân sự Belarus từng giúp đỡ Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Quan tâm đến các chuyên gia nay tuổi đã cao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, thời gian tới, phía Việt Nam mong muốn tổ chức thêm các chuyến thăm hỏi, duy trì mối liên hệ gắn bó thường xuyên. Đồng thời, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng đề nghị các chuyên gia tiếp tục phối hợp, gửi cho Bộ Quốc phòng Việt Nam những tư liệu, hình ảnh, kỷ vật còn lưu giữ từ những năm tháng sát cánh cùng nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; dành thời gian tham gia ghi hình, trả lời phỏng vấn để thực hiện phim tư liệu. Những tư liệu, kỷ vật và thước phim quý báu sẽ góp phần lưu giữ, lan tỏa nghĩa tình sâu nặng giữa nhân dân hai nước.

Bày tỏ niềm xúc động sâu sắc trước sự quan tâm và tình cảm thủy chung, trước sau như một của nhân dân và QĐND Việt Nam, ông Braga Vasili Ivanovich, Chủ tịch Hội Các chuyên gia quân sự Belarus từng giúp đỡ Việt Nam khẳng định sẽ luôn dõi theo, ủng hộ và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược Belarus - Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam cùng các chuyên gia quân sự Belarus từng giúp đỡ Việt Nam chụp ảnh chung.

* Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến thắng ở thủ đô Minsk, thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của đất nước Belarus anh hùng và các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và hòa bình của nhân loại.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến thắng.

Tiếp đó, đoàn đã tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại Cộng hòa Belarus. Thành lập năm 1944, đây là bảo tàng đầu tiên trên thế giới về đề tài chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và là bảo tàng duy nhất của Belarus được thành lập ngay trong những năm chiến tranh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam tham quan Bảo tàng Lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Ấn tượng sâu sắc trước những hiện vật, tư liệu quý giá tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc Belarus, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đây là nguồn sử liệu vô giá trong giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; đề nghị thời gian tới, bảo tàng hai Quân đội tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác sưu tầm, bảo quản, trưng bày hiện vật, đặc biệt là chia sẻ tài liệu về tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Liên Xô trước đây cũng như quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus ngày nay.