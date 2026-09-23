Để nghị quyết chi bộ đi vào cuộc sống

Chuẩn bị kỹ, phát huy dân chủ

Tại các chi bộ thuộc Đảng bộ Sư đoàn 375, không khí sinh hoạt ngày càng dân chủ, thẳng thắn. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ được cán bộ, đảng viên tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục. Nội dung sinh hoạt không chỉ dừng ở phổ biến, quán triệt mà đi sâu giải quyết những vấn đề cụ thể của cơ quan, đơn vị.

Phần thi thực hành và xử lý tình huống trong Hội thi bí thư chi bộ năm 2026 do Sư đoàn 375 tổ chức.

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23-7-2025 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW ngày 28-10-2025 của Ban Tổ chức Trung ương và hướng dẫn của cấp trên, các chi ủy chú trọng chuẩn bị dự thảo nghị quyết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết kỳ trước, xác định nhiệm vụ trọng tâm kỳ tới. Việc đánh giá được tiến hành thực chất, làm rõ những việc đã làm, chưa làm, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Một cách làm được duy trì là gửi tài liệu phục vụ sinh hoạt đến đảng viên ít nhất một ngày trước kỳ họp. Có thời gian nghiên cứu, đảng viên chủ động liên hệ với chức trách, nhiệm vụ của mình, chuẩn bị ý kiến tham gia, nhất là đối với dự thảo nghị quyết.

Trung tá Cao Văn Tý, Phó bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 224, Sư đoàn 375, người đoạt giải nhất Hội thi Bí thư chi bộ cấp sư đoàn năm 2026, chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước hết phải làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là dự thảo nghị quyết và các nội dung gợi ý thảo luận”. Theo đồng chí, trong sinh hoạt, chi ủy cần phát huy dân chủ, tạo điều kiện để đảng viên mạnh dạn nói thẳng, nói thật, nhất là những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Nghị quyết sát nhiệm vụ, rõ người, rõ việc

Cùng với nâng cao chất lượng thảo luận, các chi bộ chú trọng tổ chức thực hiện nghị quyết. Những nội dung trong nghị quyết được gắn với người thực hiện, thời gian hoàn thành và yêu cầu cụ thể; tinh thần “rõ người, rõ việc” được cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ. Vai trò nêu gương của bí thư, chi ủy viên và cán bộ chủ trì được đề cao. Những việc khó, việc mới được cán bộ, đảng viên chủ động nhận và tổ chức thực hiện, góp phần khắc phục tình trạng phân công chung chung, thiếu người chịu trách nhiệm.

Đại tá Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375, chủ trì hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Sư đoàn khẳng định: Chất lượng sinh hoạt chi bộ có tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Vì vậy, bí thư chi bộ và từng đảng viên phải coi trọng công tác chuẩn bị, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đánh giá đúng thực chất tình hình. Nghị quyết phải sát nhiệm vụ, có tính khả thi; sau khi ban hành phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra, đánh giá. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định rõ trách nhiệm, nêu gương trong thực hiện nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết của chi bộ vào cuộc sống.

Phần thi trắc nghiệm trong Hội thi bí thư chi bộ năm 2026 do Sư đoàn 375 tổ chức.

Sinh hoạt chuyên đề cũng được đổi mới theo hướng thiết thực, bám nhiệm vụ chính trị, khâu yếu, mặt yếu và những vấn đề cần tập trung giải quyết. Tinh thần “7 dám” được khuyến khích phát huy, giúp cán bộ, đảng viên mạnh dạn đề xuất cách làm mới, dám nhận trách nhiệm. Đáng chú ý, nghị quyết của chi bộ được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến 100% quần chúng trong đơn vị, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

Những đổi mới trên góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời miền Trung-Tây Nguyên; chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được nâng lên. Trung đoàn 290 tham gia Hội thao diễn tập kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn Ra-đa do Quân chủng tổ chức đoạt giải nhất; tham gia diễn tập chỉ huy-tham mưu có một phần thực binh ngoài thực địa tại khu vực miền Trung được Tư lệnh Quân chủng tặng bằng khen.

Thời gian tới, Đảng bộ Sư đoàn 375 tiếp tục nâng cao trách nhiệm của bí thư, chi ủy trong chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt; phát huy dân chủ, đề cao tính chiến đấu, đổi mới nội dung, hình thức; gắn nghị quyết với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, đồng thời tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.