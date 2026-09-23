Những người lặng thầm góp sức tìm lại tên cho liệt sĩ ở Đông Anh

Dân quân tự vệ bám từng phần mộ

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Anh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, kiện toàn lực lượng và phối hợp triển khai nhiệm vụ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Anh, trên địa bàn xã có 5 nghĩa trang với 36 phần mộ thuộc diện thực hiện nhiệm vụ. Các phần mộ nằm rải rác, nhiều khu vực đã qua nhiều lần tôn tạo nên có mộ nằm sâu từ 1,6 đến gần 2m, thậm chí sâu hơn, gây không ít khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Những người lính lặng thầm góp sức tìm lại tên cho liệt sĩ ở Đông Anh. Video: Tuấn Anh

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, không gian làm việc chật hẹp, lực lượng dân quân tự vệ vẫn bám sát hiện trường, phối hợp đào mở từng phần mộ, vận chuyển đất đá và hỗ trợ các lực lượng chuyên môn.

Có những phần mộ nằm sâu, việc tiếp cận phải tiến hành từng lớp, từng bước. Công việc đòi hỏi sức lực nhưng đồng thời phải hết sức thận trọng để bảo đảm an toàn và giữ nguyên hiện trạng cần thiết phục vụ công tác chuyên môn.

Dân quân tự vệ phối hợp vận chuyển đất từ phần mộ. Ảnh: Tuấn Anh

Dân quân tự vệ cùng bộ đội làm nhiệm vụ. Ảnh: Tuấn Anh

Không chỉ là một nhiệm vụ được giao, với những cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở, mỗi phần việc còn mang ý nghĩa tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lực lượng dân quân tự vệ di chuyển phần hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Bộ đội thường trực cùng chung tay

Cùng với lực lượng địa phương, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân cũng trực tiếp tham gia nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 260, các chiến sĩ được lựa chọn tham gia đều bảo đảm sức khỏe, có tinh thần trách nhiệm và được quán triệt kỹ các yêu cầu trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 mở phần mộ phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Với nhiều chiến sĩ trẻ, đây là nhiệm vụ đặc biệt, vừa mới mẻ, vừa mang ý nghĩa thiêng liêng. Đơn vị chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn, bố trí quân y và phối hợp với địa phương chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ từng vị trí.

Tại Đông Anh, khó khăn lớn là nhiều phần mộ nằm sâu dưới các lớp đất và kết cấu cũ. Có vị trí, chiến sĩ phải làm việc trong không gian hẹp, tỉ mỉ bóc từng lớp đất mới có thể tiếp cận phía trong.

Chiến sĩ cẩn trọng bóc từng lớp đất trong phần mộ. Ảnh: Tuấn Anh

Ở một số vị trí, nước ngầm và bùn đất khiến quá trình mở phần mộ càng khó khăn. Các lực lượng phải vừa xử lý nước, vừa tiếp tục công việc để bảo đảm tiến độ và an toàn.

Nước và bùn đất gây khó khăn tại một phần mộ nằm sâu. Ảnh: Tuấn Anh

Chung một nhiệm vụ tri ân

Từ dân quân tự vệ tại địa phương đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, mỗi lực lượng đảm nhiệm một phần việc nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung: góp phần phục vụ công tác xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Khi công việc tại từng phần mộ hoàn tất, các thao tác liên quan đến hài cốt liệt sĩ đều được thực hiện cẩn trọng, trang nghiêm.

Các lực lượng phối hợp thực hiện những công đoạn cuối tại phần mộ. Ảnh: Tuấn Anh

Tiểu đựng hài cốt liệt sĩ được phủ Quốc kỳ trước khi di chuyển. Ảnh: Tuấn Anh

Giữa nghĩa trang, những nhát cuốc, xẻng đất và những chuyến vận chuyển lặng lẽ nối tiếp nhau. Với cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ, đó không chỉ là công việc của Chiến dịch 500 ngày đêm, mà còn là trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã ngã xuống.