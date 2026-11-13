CEO Nvidia Jensen Huang từ chức

CEO NVIDIA Jensen Huang (áo đen). Ảnh: TTXVN

Sự thay đổi nhân sự cấp cao khiến tương lai của tập đoàn có vốn hóa khoảng 4.000 tỷ USD đối mặt nhiều bất định.

Theo thông báo của Nvidia, Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress sẽ đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền trong thời gian công ty tìm kiếm người kế nhiệm. Nvidia đồng thời bổ nhiệm ông Harvey Jones, cựu CEO hãng sản xuất chip Synopsys, làm Chủ tịch. Ông Huang cũng sẽ rời khỏi HĐQT.

Ông Huang là người đồng sáng lập và hiện nắm khoảng 3,61% cổ phần Nvidia, là cổ đông cá nhân lớn thứ 4 của tập đoàn. Ngay sau thông tin được công bố, cổ phiếu Nvidia giảm hơn 10% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

Quyết định từ chức diễn ra sau khi xuất hiện các thông tin về những cáo buộc quan hệ ngoài hôn nhân liên quan đến ông Huang, trong đó có một nữ doanh nhân Trung Quốc tên Alice Huang và một lãnh đạo cấp cao của Nvidia. HĐQT công ty đã họp ngày 11-11 để xem xét vấn đề nhân sự này.

Sự ra đi của ông Huang được dự báo tạo ra biến động đáng kể đối với Nvidia, doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng chip AI toàn cầu, cũng như hệ sinh thái công nghệ mà ông đã góp phần xây dựng.