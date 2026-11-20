Sáng 20/11, tại Trung tâm Hội nghị Hải Cảnh Vân Nam, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Bộ Công thương Việt Nam chủ trì, phối hợp với Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam tổ chức Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham quan gian trưng bày của doanh nghiệp tại diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Vương Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc, tham dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 và các hoạt động song phương tại Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thu hút gần 800 đại biểu, và gần 600 doanh nghiệp hai nước tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 5 sáng kiến chiến lược

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển lên tầm cao mới.

Thương mại, đầu tư, công nghiệp và năng lượng tiếp tục là những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Nhiều năm qua, Bộ Công thương Việt Nam đã duy trì hợp tác chặt chẽ với Vân Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, ký kết các thỏa thuận với Tứ Xuyên, Quý Châu.

Hoạt động giao thương qua các cửa khẩu ngày càng thuận lợi, trong khi hợp tác năng lượng, đặc biệt là kết nối lưới điện, tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc năm 2025 mới đạt 66,7 tỷ USD, chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường có quy mô kinh tế 3.150 tỷ USD và hơn 350 triệu người tiêu dùng.

Bộ trưởng cho rằng, kết nối chiến lược cần vượt ra ngoài phạm vi hợp tác với từng địa phương, hướng tới khai thác lợi thế bổ sung giữa các ngành, lĩnh vực của Việt Nam và toàn khu vực Tây Nam Trung Quốc, gắn với tổng thể quan hệ hai nước và liên kết khu vực.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao thành các chương trình hành động, thỏa thuận hợp tác và dự án thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hợp tác giữa Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc trong thời gian tới cần dựa trên ba định hướng xuyên suốt: Kết nối đồng bộ hạ tầng với thể chế và thị trường; cùng nâng cao năng lực sản xuất và tự chủ của mỗi nền kinh tế; lấy lợi ích lâu dài của người dân, doanh nghiệp hai nước làm thước đo.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 5 sáng kiến chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Thứ nhất, cùng xây dựng hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vận hành thông suốt, kết nối với các trung tâm kinh tế của khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Thứ hai, hình thành các cụm liên kết sản xuất xuyên biên giới với sự tham gia thực chất của doanh nghiệp hai nước, trước mắt tập trung vào các chuỗi sản xuất thiết bị điện, linh kiện ô tô và chế biến nông sản.

Thứ ba, thí điểm xây dựng chuỗi thương mại nông sản tin cậy, kết nối từ vùng sản xuất đến hệ thống phân phối.

Thứ tư, triển khai chương trình hợp tác xanh, gắn phát triển năng lượng với sản xuất và bảo đảm an toàn sinh thái; đồng thời tăng cường chia sẻ dữ liệu thủy văn trên các dòng sông chung.

Thứ năm, thiết lập mạng lưới hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 5 sáng kiến chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Để các sáng kiến sớm đi vào thực tiễn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên lựa chọn danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2027 - 2030, xác định rõ cơ quan chủ trì, đối tác thực hiện, nguồn lực và thời hạn triển khai.

Đồng thời, mỗi kỳ diễn đàn cần dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác.

Về phía Trung Quốc, ông Vương Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc cho biết, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc.

Tại khu vực Tây Nam, hàng hóa Việt Nam ngày càng có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc, trong khi doanh nghiệp Trung Quốc tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Phía Trung Quốc mong muốn đưa khu vực Tây Nam trở thành một trong những địa bàn thúc đẩy hợp tác song phương.

Ông Vương Dũng đề xuất ba định hướng hợp tác, trước hết là tăng cường kết nối chiến lược, gắn khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai" với sáng kiến "Vành đai và Con đường"; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, phát triển hệ thống đường sắt, đường bộ và logistics xuyên biên giới.

Về công nghiệp, hai bên cần phát huy lợi thế bổ trợ, xây dựng chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp an toàn, ổn định; mở rộng hợp tác trong sản xuất thông minh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, tăng cường nhập khẩu các sản phẩm thế mạnh của nhau, tận dụng hội chợ, triển lãm để thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

Cùng với hợp tác kinh tế, ông đề nghị đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục, hợp tác địa phương, trao đổi thanh niên, sinh viên, học giả và tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch giữa hai nước.

Dẫn câu tục ngữ Việt Nam "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", ông Vương Dũng bày tỏ tin tưởng diễn đàn sẽ góp phần cụ thể hóa những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc ngày càng sâu rộng.

Sự kiện thu hút gần 600 doanh nghiệp và 800 đại biểu hai phía tham dự.

Thúc đẩy kết nối đường sắt, mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư

Cụ thể hóa định hướng kết nối hạ tầng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị. Trong đó, kết nối giao thông xuyên biên giới, đặc biệt là hệ thống đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa Việt Nam và Trung Quốc, được xác định là ưu tiên chiến lược hàng đầu.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng, Tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4/2026 đã xác định hợp tác đường sắt là điểm sáng mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối với Vân Nam, cùng các tuyến Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng kết nối với Quảng Tây sẽ hình thành các hành lang giao thương, rút ngắn thời gian vận chuyển, kết nối trực tiếp các trung tâm công nghiệp, vùng nguyên liệu của Trung Quốc với hệ thống cảng biển quốc tế Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề xuất ba định hướng hợp tác.

Trước hết, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình kết nối chiến lược; khuyến khích các tổng thầu, doanh nghiệp xây dựng Trung Quốc có năng lực công nghệ cao liên danh với doanh nghiệp Việt Nam để sớm đưa các tuyến đường sắt xuyên biên giới vào khai thác.

Cùng với đó, thúc đẩy đầu tư hệ thống ga trung chuyển, tổng kho logistics và các công trình phụ trợ tại khu vực biên giới, từng bước hoàn thiện hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, nâng cao năng lực thông quan và vận tải container liên vận.

Bộ trưởng cũng đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản lý đầu tư, khai thác, bảo trì đường sắt và hợp tác đào tạo nhân lực. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo hướng hài hòa với quốc tế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch cho các nhà thầu và nhà đầu tư nước ngoài.

Liên quan đến hợp tác thương mại và kết nối hạ tầng biên giới, Chủ tịch Chính hiệp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Tôn Đại Vĩ cho biết, Việt Nam đã 27 năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây.

Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu Quảng Tây - Việt Nam đạt 244,69 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,6%. Các đoàn tàu liên vận Trung Quốc - Việt Nam xuất phát từ Quảng Tây đã vận chuyển 32.700 TEU.

Quảng Tây đề xuất 5 hướng hợp tác, tập trung vào nâng cấp cửa khẩu, phát triển logistics xuyên biên giới, thúc đẩy thương mại, liên kết sản xuất, chuyển đổi số và giao lưu văn hóa, du lịch.

Trong đó, Quảng Tây phấn đấu đưa cửa khẩu thông minh tại Hữu Nghị và Móng Cái - Đông Hưng vào vận hành trong nửa đầu năm 2027; đẩy nhanh kênh vận tải hàng hóa cầu Móng Cái II và kết nối quy hoạch đường sắt khổ tiêu chuẩn, tuyến Đồng Đăng - Hà Nội.

Hai bên cũng hướng tới mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực xe năng lượng mới, pin động lực, chế tạo thiết bị cao cấp, vật liệu mới, vật liệu xây dựng xanh và phấn đấu ký thỏa thuận khung về khu hợp tác kinh tế qua biên giới trong năm 2027.

Quảng Tây đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác về kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, giao lưu du lịch, nâng cao hiệu quả vận hành Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

Theo ông Tôn Đại Vĩ, Quảng Tây sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, cung cấp dịch vụ logistics chi phí thấp, hiệu quả cao để hàng hóa khu vực Tây Nam Trung Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam và ASEAN.

Ở góc độ hợp tác công nghiệp, Chủ tịch Chính hiệp thành phố Trùng Khánh Trình Lệ Hoa đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng của khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn Trùng Khánh đạt 3,38 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 5,3%; kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 800 tỷ nhân dân tệ, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1,67 nghìn tỷ nhân dân tệ. Thành phố đã thu hút 25 doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune Global 500 đến đầu tư.

Trùng Khánh hiện có đủ 31 ngành chế tạo lớn, là cứ điểm sản xuất máy tính xách tay lớn nhất toàn cầu, đồng thời có thế mạnh về ô tô năng lượng mới kết nối thông minh, xe máy, điện thoại di động và logistics.

Với vai trò đầu mối của Hành lang thương mại quốc tế đường bộ - đường biển phía Tây, Trùng Khánh mong muốn cùng các địa phương khu vực Tây Nam mở rộng hợp tác với Việt Nam trong thương mại, phát triển công nghiệp và giao lưu văn hóa.

Theo bà Trình Lệ Hoa, ngày càng nhiều doanh nghiệp Trùng Khánh đầu tư tại Việt Nam, trong khi nông sản và các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam được người tiêu dùng địa phương đón nhận.

Về hợp tác thương mại song phương, ông Trương Lực, Phó Đại diện Đàm phán Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Trung Quốc đánh giá, kinh tế và thương mại tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Theo thống kê của phía Trung Quốc, nước này đã duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 22 năm liên tiếp. Trong ba năm gần đây, Trung Quốc cũng dẫn đầu về số dự án đầu tư mới vào Việt Nam, với dòng vốn ngày càng mở rộng từ gia công, chế tạo truyền thống sang điện tử, năng lượng mới và sản xuất thông minh.

Để thúc đẩy thương mại song phương, ông Trương Lực đề nghị Việt Nam tận dụng các sự kiện xúc tiến thương mại lớn như Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE), Hội chợ Tiêu dùng quốc tế Trung Quốc (CICPE) và Hội chợ Trung Quốc - Nam Á để quảng bá, mở rộng thị trường cho các mặt hàng nông sản thế mạnh.

Phía Trung Quốc cũng hoan nghênh Việt Nam tham gia với vai trò nước chủ đề tại sự kiện "Xuất khẩu Trung Quốc" năm 2027.

Bên cạnh đó, hai nước cần thúc đẩy thực thi hiệu quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0; đẩy nhanh kết nối đường sắt xuyên biên giới, phát triển các khu hợp tác kinh tế, đồng thời tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng giữa hai nền kinh tế.