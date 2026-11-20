Ngày 19/11 theo giờ Mỹ, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic niêm yết lần đầu trên sàn chứng khoán Nasdaq dưới mã cổ phiếu “ANT”, vượt qua đợt niêm yết hồi tháng 6 của SpaceX để ghi dấu thương vụ chào sàn lớn nhất năm. Doanh nghiệp đứng sau mô hình Claude đã bán ra 980 triệu cổ phiếu ở mức giá 83 USD mỗi đơn vị, cao hơn khung dự kiến ban đầu từ 70 đến 78 USD, qua đó huy động được 81 tỷ USD từ đợt phát hành công khai.

Tính thêm khoản đầu tư riêng lẻ trị giá 26 tỷ USD từ nhóm tập đoàn công nghệ gồm AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia và TSMC, tổng nguồn vốn Anthropic thu về đã vượt mốc 107 tỷ USD. Con số từ riêng đợt IPO có thể nâng lên 93,5 tỷ USD nếu tổ hợp bảo lãnh phát hành do Goldman Sachs và Morgan Stanley dẫn đầu thực hiện toàn bộ quyền mua bổ sung cổ phiếu, mang lại cho nhóm ngân hàng này khoản phí dịch vụ khoảng 550 triệu USD.

Kết quả IPO của Anthropic phản ánh tâm lý của các nhà đầu tư tới lĩnh vực AI trong bối cảnh đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngay khi mở cửa, cổ phiếu ANT tăng vọt 34% lên mức 111,50 USD. Dù vậy, đà hưng phấn sớm hạ nhiệt khi giới đầu tư tranh thủ chốt lời ngắn hạn trong bối cảnh chỉ số chung của thị trường đi xuống, kéo giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 97,17 USD, giữ mức tăng 17% so với giá chào bán.

Dựa trên lượng cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa của Anthropic trong phiên đạt tới 1.500 tỷ USD, ngang ngửa hãng xe điện Tesla. Nếu tính trên cơ sở pha loãng hoàn toàn (phát hành thứ cấp thêm cổ phiếu phổ thông) bao gồm quyền chọn cổ phiếu và cổ phiếu hạn chế dành cho nhân viên, định giá của doanh nghiệp chạm ngưỡng 2.000 tỷ USD.

Phép thử tâm lý thị trường giữa giai đoạn biến động

Anthropic tiến hành IPO diễn ra đúng thời điểm làn sóng hưng phấn quanh trí tuệ nhân tạo có dấu hiệu chững lại. Tâm lý giới đầu tư gần đây chịu tác động từ việc CEO Jensen Huang rời Nvidia vào tuần trước, nỗi lo về gánh nặng nợ vay mở rộng hạ tầng, cùng phong trào phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu góp phần giúp đảng Dân chủ giành ưu thế trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Theo ông Bob O’Donnell, chuyên gia phân tích trưởng tại TECHnalysis Research, màn ra mắt của Anthropic là bước đi quan trọng giúp trấn an thị trường về tiềm năng thương mại của AI, song đây mới chỉ là khởi đầu. Giới quan sát vẫn cần theo dõi động thái tiếp theo của OpenAI, diễn biến nhân sự tại Nvidia, môi trường chính sách đối với trung tâm dữ liệu cũng như hiệu quả hoạt động thực tế của Anthropic trước khi thị trường tìm lại trạng thái ổn định thực sự.

Chuyên gia Lukas Muehlbauer từ tổ chức nghiên cứu IPOX nhận định một phần lực cầu đến từ tâm lý không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi sở hữu cổ phần của doanh nghiệp AI đầu ngành, bất chấp triển vọng lợi nhuận dài hạn vẫn còn bỏ ngỏ. Công ty phân tích tái cơ cấu chỉ số Intropic (London) ước tính dòng vốn thụ động từ những quỹ mô phỏng chỉ số sẽ mua vào tới 30% lượng cổ phiếu Anthropic chào bán từ nay đến cuối năm.

CEO Anthropic cùng nhiều lãnh đạo, nhân viên trở thành tỷ phú, triệu phú sau đợt niêm yết lịch sử.

Dẫu vậy, giới quản lý tài sản vẫn khuyến cáo nhà đầu tư cá nhân thận trọng. Ông Talley Leger, chiến lược gia trưởng tại The Wealth Consulting Group cho rằng Anthropic không phải cơ hội mua vào bằng mọi giá, bởi dữ liệu lịch sử cho thấy việc mua đuổi những thương vụ IPO công nghệ nóng ngay ngày đầu thường mang lại tỷ suất sinh lời kém hơn mặt bằng chung của thị trường trong chu kỳ 3 năm.

Anthropic định vị hình ảnh gắn liền với tiêu chuẩn an toàn AI, đồng thời thuyết phục Phố Wall về khả năng sinh lời bất chấp chi phí tính toán khổng lồ. Báo cáo tài chính quý III cho thấy khoản lỗ ròng của hãng đã thu hẹp khi doanh thu tăng 47% so với quý liền trước, dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể so với giai đoạn trước đó.

Hiện tại, Anthropic gánh những cam kết hạ tầng điện toán trị giá gần 900 tỷ USD với loạt đối tác lớn như Amazon và Google. Trả lời phỏng vấn kênh CNBC trong ngày chào sàn, CEO Anthropic - Dario Amodei tiết lộ doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt xếp hạng tín nhiệm đầu tư trong tương lai để có thể khai thác thêm kênh huy động vốn từ thị trường nợ.

Song song đó, bản cáo bạch IPO của hãng cũng thẳng thắn cảnh báo rủi ro khi công nghệ AI có thể vận hành ngoài dự đoán và phát triển nhanh hơn cơ chế giám sát hiện hành.

Đợt niêm yết lịch sử đã biến hàng nghìn nhân sự tại Anthropic, từ đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu đời đầu đến bộ phận hành chính, thành triệu phú và tỷ phú trên giấy tờ. Tính theo giá IPO, CEO Dario Amodei cùng 6 nhà đồng sáng lập hiện nắm giữ tổng cộng khoảng 10% cổ phần công ty, tương đương khối tài sản xấp xỉ 150 tỷ USD.