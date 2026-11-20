Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã CK: ABB) vừa thông báo ngày 4/12/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu ABB được quyền mua thêm 50 cổ phiếu mới, tương ứng với tỷ lệ 50%.

Theo phương án sử dụng vốn, ABBank dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán gần 8.034 tỷ đồng để cấp tín dụng cho khách hàng trong năm 2027, ưu tiên giải ngân hết trong quý I và quý II/2027.

Đây là một trong những đợt chào bán cổ phiếu có quy mô lớn và tỷ lệ phát hành cao của ABBank.

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 40,8% so với giá đóng cửa phiên 20/11 (16.900 đồng/cổ phiếu).

Thời gian chuyển nhượng quyền mua kéo dài từ ngày 14/12/2026 đến hết ngày 12/1/2027; thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu bắt đầu từ ngày 14/12/2026 đến hết ngày 15/1/2027.

ABBank được đánh giá là ngân hàng thuộc nhóm quy mô tầm trung, có nền tảng hoạt động tốt nhờ khung quản trị rủi ro tốt.

Dù quy mô còn khiêm tốn so với các ngân hàng dẫn đầu, ABBank mang lợi thế về tính linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh, cùng chiến lược đẩy mạnh số hóa, đa dạng hóa sản phẩm và tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh riêng của ngân hàng.

Bức tranh hoạt động của ABBank được thể hiện rõ hơn qua các số liệu tài chính và kinh doanh công bố tại bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản ABBank đạt 276.575 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cuối năm 2025; dư nợ cho vay khách hàng đạt 134.592 tỷ đồng, tăng 18,2%.

Cùng với việc mở rộng quy mô tín dụng, chất lượng tài sản của ABBank ghi nhận sự cải thiện so với các năm trước. Tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh từ 2,48% cuối năm 2024 xuống 0,53% cuối năm 2025, trước khi nhích lên 0,8% vào cuối tháng 9/2026.

Các chỉ tiêu an toàn hoạt động tiếp tục được duy trì trong giới hạn quy định, với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tăng dần qua các năm, đạt 12,75% vào cuối tháng 9/2026; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi ở mức 55,62%.

Xét theo cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh, cho vay cá nhân chiếm tỷ trọng lớn nhất tại ABBank, với dư nợ hơn 72.182 tỷ đồng, tương đương 53,63% tổng dư nợ, tăng đáng kể so với mức 40,38% cuối năm 2025.

Tiếp theo là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy cùng các loại xe có động cơ khác, với dư nợ hơn 27.857 tỷ đồng, chiếm 20,70%.

Đáng chú ý, cơ cấu tín dụng cũng ghi nhận sự dịch chuyển giữa các lĩnh vực. Dư nợ hoạt động tài chính và bảo hiểm tăng hơn 4 lần so với cuối năm 2025, đạt 11.631 tỷ đồng, đưa tỷ trọng từ 2,54% lên 8,64%.

Ngược lại, dư nợ hoạt động kinh doanh bất động sản giảm còn 6.625 tỷ đồng, tương đương 4,92% tổng dư nợ.

Song hành với tăng trưởng quy mô và những chuyển biến trong cơ cấu tín dụng, kết quả kinh doanh của ABBank được cải thiện. Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu nhập hoạt động đạt 7.803 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu các khoản thu 9 tháng 2026, thu nhập lãi và các khoản tương tự chiếm 72,51%; thu từ hoạt động khác đạt 11,63%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 7,52%; thu từ hoạt động ngoại hối còn 5,28%...

Lợi nhuận trước thuế đạt 4.301 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ, hoàn thành 95,6% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, mức lợi nhuận này đã vượt khoảng 21,5% kết quả thực hiện cả năm 2025 và gấp 5,5 lần năm 2024.

Hiệu quả sinh lời cũng có bước tiến đáng kể, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình đạt 22,75% trong 9 tháng năm 2026, so với mức 18,26% năm 2025 và 4,6% năm 2024.

Bên cạnh các chỉ tiêu tài chính và kinh doanh, bản cáo bạch cũng công bố thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết nhưng chưa thực hiện giữa ABBank, công ty con của ngân hàng với người nội bộ, cổ đông và những người có liên quan./.