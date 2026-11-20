Cập nhật mơi nhất. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Chiều 20/11, thị trường vàng trong nước được các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá mua vào xuống dưới mốc 130 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 15h30 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với đầu giờ sáng, mức giá này giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra.

Tại tập đoàn Phú Quý, giá vàng SJC được mua vào thấp hơn với mức giá niêm yết ở mức 128,7 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng Rồng Thăng Long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng được niêm yết ở mức 128,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp nới rộng lên tới hơn 5 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank hôm nay, giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới khoảng 22 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và các khoản phí). Ghi nhận thực tế tại thị trường Hà Nội, giao dịch mua - bán vàng không xuất hiện đột biến.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên 20/11 tại châu Á và hướng tới tuần lao dốc mạnh nhất trong 8 tháng, khi đồng USD mạnh lên cùng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới đã gây áp lực lên kim loại quý này.

Giá vàng giao ngay giảm 1,9% xuống 3.552,39 USD/ounce vào lúc 14 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025 trong phiên. Tính đến thời điểm hiện tại trong tuần này, giá đã giảm khoảng 8,5%, mức sụt giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 20/3.

Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2026 giảm 3,6% xuống 3.553,1 USD/ounce.

Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng trong phiên này, tiếp nối đà tăng gần đây, khiến vàng vốn được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với những người mua bằng các đồng tiền khác.

Về chính sách lãi suất tại Mỹ, Chủ tịch Fed tại Philadelphia, bà Anna Paulson, cho rằng Fed sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất do lạm phát vẫn ở mức quá cao. Việc đạt được sự đồng thuận chung quan trọng hơn là đưa ra các hướng dẫn cụ thể về triển vọng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường dự báo có 96,8% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 tới, trong khi xác suất cho một đợt tăng mạnh hơn, ở mức 50 điểm cơ bản, là 3,2%.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, loại tài sản không sinh lời, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này đối với các nhà đầu tư.

Ở một diễn biến khác, số liệu từ cơ quan hải quan Thụy Sỹ công bố ngày 19/11 cho thấy, lượng vàng xuất khẩu của nước này trong tháng 10/2026 đã giảm 34% so với tháng trước, xuống 109,7 tấn, chủ yếu do khối lượng vàng chuyển đến Anh sụt giảm.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm 3,5% xuống 41,25 USD/ounce, bạch kim giảm 3,6% xuống 1.299,25 USD/ounce và palladium giảm 3,3% xuống 879,47 USD/ounce. Cả ba kim loại này đều đang trên đà giảm trong cả tuần./.