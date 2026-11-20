Theo quy định tạm thời do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 16/11, các trung tâm dữ liệu tại Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia phải xin giấy phép của Chính phủ Mỹ nếu muốn mua chip AI tiên tiến, bao gồm sản phẩm của Nvidia.

VIỆC XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH TRUNG TÂM DỮ LIỆU SẼ CHẬM HƠN, TỐN KÉM HƠN

Những cơ sở đang phục vụ các khách hàng lớn của Trung Quốc có 90 ngày để nộp hồ sơ xin cấp phép, nếu không có thể đối mặt với các hạn chế xuất khẩu trong tương lai.

Theo CNBC, quy định mới nhắm vào một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của ngành trung tâm dữ liệu Đông Nam Á. Những năm gần đây, khu vực này chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng hạ tầng tính toán AI, một phần đáng kể phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Do bị Mỹ hạn chế tiếp cận những dòng chip Nvidia tiên tiến nhất, các tập đoàn công nghệ như Alibaba và ByteDance đã tìm cách thuê năng lực tính toán tại các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài.

Theo ước tính tháng 10 của Viện Tiến bộ (Institute for Progress), khoảng 75% năng lực tính toán AI ở nước ngoài mà Trung Quốc sử dụng có thể tập trung tại Đông Nam Á vào cuối năm 2026.

Jessica Brandt, chuyên gia cao cấp về công nghệ và an ninh quốc gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR), nhận định quy định mới sẽ khiến việc xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu chậm hơn, tốn kém hơn. Động thái này cũng có thể làm suy yếu mô hình kinh doanh của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây thế hệ mới (neocloud) trong khu vực.

Reema Bhattacharya, Giám đốc nghiên cứu châu Á tại Verisk Maplecroft, cho rằng các nhà vận hành sẽ phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt hơn về quản lý và an ninh quốc gia.

MALAYSIA CHỊU TÁC ĐỘNG LỚN NHẤT

Malaysia được đánh giá là quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất do quy mô các dự án trung tâm dữ liệu đang xây dựng tại bang Johor và mức độ phụ thuộc vào khách hàng Trung Quốc.

Leah Fahy, chuyên gia kinh tế Trung Quốc cấp cao tại Capital Economics, cho biết hơn một nửa công suất trung tâm dữ liệu Malaysia nằm trong các cơ sở cho thuê chỗ đặt máy chủ (colocation), trong đó doanh nghiệp Trung Quốc chiếm tỷ trọng đáng kể về nhu cầu sử dụng.

Theo bà, việc hạn chế khả năng tiếp cận hạ tầng điện toán đám mây ở nước ngoài sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh của các dự án mở rộng, ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của cả doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ.

Capital Economics cảnh báo sự chững lại của đầu tư có thể khiến dự báo tăng trưởng GDP Malaysia giảm 0,2 điểm phần trăm đến năm 2028, trong bối cảnh chu kỳ xuất khẩu AI toàn cầu được dự báo hạ nhiệt.

Các nhà phân tích Goldman Sachs cũng nhận định những trung tâm dữ liệu phụ thuộc nhiều vào khách hàng Trung Quốc, đặc biệt là các cơ sở phục vụ huấn luyện AI, có thể gặp khó khăn trong việc cho thuê và khai thác hết công suất. Ngược lại, các đơn vị có khách hàng đa dạng, gồm doanh nghiệp Mỹ, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp trong nước, sẽ ít chịu tác động hơn.

Thái Lan cũng đang tăng cường giám sát. Nước này hiện có hơn 60 trung tâm dữ liệu hoạt động và khoảng 30 dự án đang xây dựng.

Thứ trưởng Thương mại Thái Lan Kirida Bhaopichitr cho biết nước này sẽ kiểm tra các trung tâm dữ liệu nhập khẩu chip cao cấp và xử lý những trường hợp tái xuất chip sang nước thứ ba. Những dự án mới không được Mỹ cấp phép sử dụng chip tiên tiến có thể không hoàn thành xây dựng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Johari Abdul Ghani nhấn mạnh doanh nghiệp muốn tiếp tục tham gia thị trường phải tuân thủ quy định của Mỹ. Singapore cho biết đang đàm phán với Washington về cơ chế tiếp cận đáng tin cậy đối với chip AI tiên tiến.

DOANH NGHIỆP TRUNG QUỐC TÌM NGUỒN TÍNH TOÁN THAY THẾ

Quy định mới vẫn dành ngoại lệ cho các doanh nghiệp có trụ sở chính tại Mỹ, qua đó duy trì khả năng để doanh nghiệp Trung Quốc thuê năng lực tính toán từ những nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn của Mỹ. Tuy nhiên, các nhà cung cấp này có thể thận trọng hơn khi phục vụ khách hàng Trung Quốc.

Chris McGuire, chuyên gia cao cấp tại CFR và cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cảnh báo doanh nghiệp Trung Quốc có thể chuyển từ thuê năng lực tính toán tại Đông Nam Á sang các trung tâm dữ liệu ở bang Virginia (Mỹ). Ông cho rằng Washington cần sớm xử lý kẽ hở này.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan cũng có thể trở thành những điểm đến thay thế. Tuy nhiên, theo bà Bhattacharya, hạn chế về nguồn điện và quỹ đất sẽ khiến các thị trường này khó tiếp nhận lượng công suất lớn trong thời gian ngắn.

Trên thực tế, doanh nghiệp Trung Quốc đã bắt đầu tìm kiếm nguồn năng lực tính toán bên ngoài Đông Nam Á. Đầu tháng 11, CNBC đưa tin Moonshot AI, một công ty phát triển AI của Trung Quốc, đã tìm cách tiếp cận chip Nvidia thông qua các trung tâm dữ liệu tại châu Âu.

Cũng trong tháng này, Oracle hủy thỏa thuận cho thuê chip trị giá nhiều tỷ USD với Tencent, vốn dự kiến cung cấp cho tập đoàn Trung Quốc quyền tiếp cận khoảng 100.000 chip AI tiên tiến. Theo Financial Times, quyết định được đưa ra sau sức ép từ các quan chức Mỹ.