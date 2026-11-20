Ngày 20/11, Quốc hội bước vào Đợt 2 của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua 5 luật, gồm: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại Đợt 2 của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tham gia thảo luận, đại biểu Tráng A Dương - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, cho rằng đây là cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển thị trường hàng hóa hiện đại, giúp doanh nghiệp và người sản xuất chủ động ứng phó với biến động giá cả.

Từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp, đại biểu nhấn mạnh giá bán nông sản sau thu hoạch ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và đời sống người dân. Dẫn chứng từ sản xuất cà phê tại Tây Nguyên, đại biểu cho biết có thời điểm giá cà phê giảm từ khoảng 100.000 đồng/kg xuống dưới 80.000 đồng/kg chỉ trong vài tháng, khiến nhiều hộ sản xuất, nhất là hộ nhỏ lẻ và đồng bào dân tộc thiểu số, đối mặt với rủi ro lớn.

Theo số liệu của Bộ Công Thương được đại biểu dẫn lại, hiện có khoảng 30.000 tài khoản giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa trong nước, trong đó có sự tham gia của nhiều hộ nông dân. Tuy nhiên, việc tiếp cận thị trường vẫn gặp khó khăn về vốn, công nghệ, ngôn ngữ và kiến thức giao dịch.

Đại biểu Tráng A Dương - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia thảo luận về Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Đại biểu đề nghị dự thảo Luật quan tâm hơn đến cá nhân, hộ nông dân; có chính sách hỗ trợ, đơn giản hóa quy trình tham gia, tăng cường tuyên truyền, đào tạo và hướng dẫn kỹ năng giao dịch, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Việc đánh giá hiệu quả thị trường cũng cần gắn với khả năng phòng vệ giá, ổn định thu nhập và hiệu quả sản xuất thực tế, thay vì chỉ căn cứ vào lãi, lỗ trên tài khoản giao dịch.

Về tổ chức thị trường, đại biểu Tráng A Dương đề nghị quy định rõ chức năng tổ chức thị trường giao ngay tập trung của Sở giao dịch hàng hóa. Đây là nơi giao dịch hàng hóa cơ sở, góp phần hình thành mức giá tham chiếu cho thị trường phái sinh. Vì vậy, hai thị trường cần được quy định rõ mối quan hệ và cơ chế hoạt động trong Luật.

Đối với khoản 9 Điều 12 của dự thảo, đại biểu đề nghị xác định tổ chức thị trường giao ngay tập trung là chức năng của Sở giao dịch hàng hóa được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật; phân biệt với hoạt động mua bán hàng hóa thông thường và các hình thức kết nối giao dịch khác, tránh phát sinh những mô hình hoạt động gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước, đại biểu cho rằng giao dịch hàng hóa phái sinh liên quan đến nhiều lĩnh vực như thương mại, tài chính, ngân hàng, ngoại hối, thuế và tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. Do đó, cần phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan để tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại đợt 2 của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cụ thể, đại biểu đề nghị giao Bộ Công Thương làm đầu mối quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh tại Điều 8 của dự thảo Luật; Ngân hàng Nhà nước phối hợp quản lý về ngoại hối, thanh toán và chuyển tiền ra nước ngoài; Bộ Tài chính phụ trách kế toán, thuế và nghĩa vụ tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và kiểm định hàng hóa. Cùng với đó, cần thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các bộ, ngành trong trao đổi thông tin, thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường.

Đại biểu Tráng A Dương nhấn mạnh, Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh cần hướng đến phát triển thị trường hiện đại gắn với nền kinh tế thực, tạo công cụ thiết thực giúp doanh nghiệp và người nông dân chủ động phòng ngừa rủi ro, ổn định sản xuất và thu nhập.