Một thập kỷ sau khi rời khỏi EU (Brexit), nước Anh mới cảm nhận rõ hơn cái giá của “cuộc chia ly”. (Nguồn: Center for European Reform)

Một thập kỷ sau khi rời khỏi EU (Brexit), nước Anh mới cảm nhận rõ hơn cái giá của “cuộc chia ly” đầy trắc trở này. Giới phân tích nhìn chung đều đồng thuận rằng Brexit đã kéo lùi tiềm năng tăng trưởng của Anh, với ước tính sản lượng kinh tế bị mất dao động từ 2% đến 8%.

Dù một số kịch bản xấu nhất như suy thoái kinh tế tức thì hay thị trường bất động sản sụp đổ đã không xảy ra, nhưng nhìn tổng thể, Brexit đã gây ra nhiều tác động tiêu cực hơn tác động tích cực, như đánh giá của Thủ tướng Anh Andy Burnham. Giờ đây, ngay cả những chính trị gia từng ủng hộ Brexit cũng phải thừa nhận rằng London khó có thể tự mình giải quyết các thách thức toàn cầu nếu không hợp tác với châu Âu.

Cải thiện quan hệ với EU đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với Anh. Dưới thời Thủ tướng Sir Keir Starmer, London đã tìm cách xích lại với Brussels thông qua hợp tác trong lĩnh vực đánh bắt cá, thương mại, hay thỏa thuận loại bỏ các thủ tục kiểm tra hậu Brexit đối với hàng xuất khẩu thực phẩm và nông sản. Nhờ các biện pháp đó, chi phí đối với doanh nghiệp và giá cả đối với người tiêu dùng đã giảm.

Không chỉ ủng hộ xu hướng trên, Thủ tướng Andy Burnham còn muốn tiến xa hơn trong hợp tác với EU. Tại hội nghị thượng đỉnh lần này, Anh và EU sẽ ký 3 thỏa thuận chính, gồm đơn giản hóa thủ tục đối với hoạt động xuất khẩu thực phẩm, kết nối các hệ thống giao dịch khí thải và thiết lập chương trình trao đổi dành cho thanh niên. Hai bên cũng sẽ thảo luận về khả năng Anh quay trở lại thị trường điện nội bộ của EU và về hiệp định chung về vấn đề di cư.

Tất nhiên, chưa thể nói đến chuyện Anh sẽ tái gia nhập EU. Tuy nhiên, gió đã đổi chiều ở London khi mong muốn gắn kết trở lại với EU đang dần trở thành xu hướng ở Anh.