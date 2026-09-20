'Cầu thủ thứ 12' hành trình 'giữ lửa'

"Giữ lửa" trên khán đài. Ảnh: Hội CĐV bóng đá Huế

Thăng - trầm cùng đội bóng

Với người yêu bóng đá Huế, hành trình theo chân đội bóng Cố đô có đủ “ngũ vị tạp trần”, từ ngôi Á quân giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam, những lần xuống hạng, các trận play-off, đến những mùa giải đối diện với thất vọng lẫn hy vọng.

Chắc chắn nhiều người còn nhớ, năm 1995, hàng ngàn người hâm mộ có mặt tại sân bay Phú Bài đón đội bóng Thừa Thiên Huế trở về sau khi giành ngôi Á quân Giải vô địch bóng đá quốc gia, tiền thân của V-League 1 hiện nay. Ba năm sau, hơn 20.000 khán giả phủ kín sân Tự Do trong trận “thủy chiến” với Hải Quan tranh suất play-off…

Từ năm 2010 đến nay, đội bóng tiếp tục trải qua nhiều biến động, nhưng dù vậy, tình yêu của người hâm mộ vẫn chưa hề tắt. Đó cũng là lý do tấm băng rôn “Huế mãi một tình yêu” luôn xuất hiện trên khán đài B sân Tự Do, theo chân người hâm mộ đến sân khách ở những trận đấu then chốt chính là lời khẳng định.

Nếu nói người hâm mộ là “ngọn lửa” tiếp sức cho toàn thể đội bóng, thì Hội Cổ động viên (CĐV) bóng đá Huế chính là những người “giữ lửa” để “sức nóng” luôn lan tỏa trên các khán đài.

Sắp tới, Hội CĐV bóng đá Huế sẽ có những bài trống, nhạc đậm chất Huế để cổ vũ đội bóng.

Những người “giữ lửa”

Được thành lập từ năm 2007, nhưng đến trung tuần tháng 9/2026, Hội CĐV bóng đá Huế mới tổ chức Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2026 - 2031). Lý do là trong khoảng thời gian này, bóng đá Huế trải qua không ít khó khăn. Từ một “thương hiệu” của bóng đá Việt Nam, đội bóng lần lượt xuống hạng Nhất rồi hạng Nhì và không ít lần lặp lại, cũng như chưa thể đưa bóng đá Huế trở lại V-League trong một thời gian dài. Khán giả vì thế có người chán nản, rời khán đài, trong khi BCH Hội CĐV có một số thành viên không còn điều kiện tham gia vì thay đổi nơi ở, tuổi tác, sức khỏe…, khiến lực lượng ngày càng mỏng.

Trong hoàn cảnh này, bằng vào tình yêu và quyết tâm, Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Huế Bùi Xuân Hòa và Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Hiến vẫn bền bỉ duy trì hoạt động, đồng thời kêu gọi những nhân tố trẻ, hội viên mới cùng tham gia, giúp phong trào cổ động không bị đứt quãng trong những năm đội bóng gặp nhiều khó khăn.

Khoảng năm 2023, Hội được bổ sung thêm lực lượng với nhiều gương mặt trẻ, phần lớn là học sinh, sinh viên và những người mới đi làm. Sức trẻ đã mang đến một không khí khác cho khán đài thông qua phong cách cổ động văn minh, sôi động, tiệm cận không khí của những khán đài bóng đá hiện đại. Với Hội CĐV bóng đá Huế, đến sân không chỉ để xem bóng đá mà còn để hát, cổ vũ và thể hiện tình yêu với Huế, với đội bóng quê hương dù thắng hay thua. Và sau mỗi trận đấu, các thành viên còn hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, dọn rác trên khán đài, đồng hành cùng bóng đá trẻ.

Theo ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Huế, lực lượng của Hội có khoảng 50 người. Đây là con số khá khiêm tốn nếu so với một số Hội CĐV của các địa phương khác trong cả nước. Dẫu vậy, lực lượng này đã góp công lớn trong việc kêu gọi khán giả quay trở lại khán đài khi CLB Bóng đá Huế phải xuống chơi ở Giải hạng Nhì quốc gia năm 2026.

“Với thông điệp “Đồng lòng - quyết tâm - nhiệt thành - văn minh - đậm chất văn hóa Huế” được xác định là định hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh tiếp tục khẳng định vai trò “cầu thủ thứ 12”, trong nhiệm kỳ này, chúng tôi sẽ bổ sung nhân tố trẻ, mở thêm ít nhất 2 chi hội tại Huế; khôi phục 2 chi hội tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội; nâng tầm văn hóa cổ động, lan tỏa ca khúc “Vì màu cờ sắc áo”, đồng thời “đặt hàng” một bản trống đậm chất Huế để cổ vũ cho đội bóng mỗi khi ra sân”, ông Bùi Xuân Hòa cho hay.

Hiện tại, CLB Bóng đá Huế đang bước vào một hành trình và giai đoạn mới. Trước mắt tuy vẫn còn những thử thách và chưa thể nói trước đội bóng sẽ đi đến đâu. Nhưng dù thế nào, trên khán đài sân Tự Do, những người yêu bóng đá vẫn ở đó. Bởi với những thành viên Hội CĐV bóng đá Huế, điều khiến họ gắn bó với đội bóng không phải là một danh hiệu, mà là niềm tin, tình yêu đủ lớn và bền bỉ để cùng nhau đi qua những thăng trầm.