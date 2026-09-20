Hà Nội FC chìm trong khủng hoảng, bị Đà Nẵng loại khỏi Cúp Quốc gia

Sau khi hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức, đội bóng Thủ đô thua 3-4 trên chấm luân lưu và chính thức dừng bước ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây đã là trận thua thứ ba liên tiếp của Hà Nội FC trên mọi đấu trường. Trước đó, thầy trò HLV Harry Kewell lần lượt thất bại trước Công An TP.HCM và SLNA ở hai vòng đầu V.League 2026-2027. Chuỗi kết quả đáng thất vọng đang khiến áp lực ngày càng lớn với đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam.

Dù được chơi trên sân nhà và được đánh giá cao hơn, Hà Nội FC lại nhập cuộc không tốt. Đội khách Đà Nẵng mới là những người tạo ra bất ngờ với lối chơi đầy tự tin và hiệu quả.

Hà Nội FC tiếp tục trải qua những ngày tháng đáng quên khi nhận thất bại trước Đà Nẵng ở vòng đấu Cúp Quốc gia 2026-2027. Ảnh: Hà Nội FC

Phút 19, hàng thủ Hà Nội FC mắc sai sót trong khâu phòng ngự. Từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, Kalvin Lương khống chế bóng gọn gàng trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn để mở tỷ số cho Đà Nẵng.

Bàn thua khiến đội chủ nhà buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Trong thế trận gặp nhiều khó khăn, kinh nghiệm của Văn Quyết đã lên tiếng đúng lúc. Phút 28, đội trưởng Hà Nội FC có pha xử lý đẳng cấp khi loại bỏ hậu vệ Đà Nẵng bằng động tác kỹ thuật khéo léo trước lúc căng ngang thuận lợi vào trong. Andrew Jung băng vào dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1-1 cho đội bóng Thủ đô.

Sau bàn gỡ, Hà Nội FC gia tăng sức ép với hy vọng giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà không thể tận dụng cơ hội tạo ra. Bên kia chiến tuyến, Đà Nẵng cũng thi đấu đầy kỷ luật và không cho đối thủ nhiều khoảng trống.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trên chấm 11 m, người hùng của Đà Nẵng chính là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Cựu thủ thành tuyển Việt Nam có hai pha cản phá xuất sắc trước các cầu thủ Hà Nội FC, giúp đội khách giành chiến thắng 4-3 trong loạt sút cân não.

Chiến thắng này giúp Đà Nẵng giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia, trong khi Hà Nội FC tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng. Ba trận liên tiếp toàn thua, bị loại khỏi Cúp Quốc gia ngay từ vòng đầu và chưa có điểm nào sau hai vòng V.League là khởi đầu không thể tệ hơn với đội bóng của HLV Harry Kewell.

Nếu không sớm cải thiện phong độ, Hà Nội FC hoàn toàn có thể đối diện với một mùa giải đầy sóng gió. Trong khi đó, Đà Nẵng đã có chiến thắng mang ý nghĩa rất lớn về tinh thần, qua đó tạo thêm sự tự tin cho chặng đường sắp tới.