Julián Álvarez đứng trước thay đổi lớn, Arsenal và Barcelona chờ động thái mới

Theo Onda Cero, Julian Alvarez đang cân nhắc chấm dứt hợp tác với Fernando Hidalgo - người đại diện đã đồng hành cùng tiền đạo Argentina từ thời anh còn khoác áo River Plate.

Tiền đạo Julián Álvarez được cho là cân nhắc thay đổi người đại diện

Bước đi này hứa hẹn mở ra định hướng mới cho sự nghiệp của tiền đạo 26 tuổi. The Elegant Game vốn sở hữu mạng lưới ảnh hưởng lớn khi đang đại diện cho nhiều ngôi sao Argentina, tiêu biểu là Enzo Fernandez, tiền vệ đang thi đấu cho Manchester City. Dù thị trường chuyển nhượng hè đã đóng cửa, cái tên Alvarez vẫn đang duy trì sức hút đặc biệt với các ông lớn châu Âu.

Arsenal đánh giá rất cao sự đa năng của Julian Alvarez khi chân sút này có thể đảm nhiệm tốt mọi vị trí trên hàng công. HLV Mikel Arteta coi tiền đạo người Argentina là phương án chiến lược nhằm gia tăng sự linh hoạt và biến hóa trong lối chơi của "Pháo thủ".

Ở chiều ngược lại, Barcelona cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho ngôi sao thuộc biên chế Atletico Madrid. Dù đội chủ sân Camp Nou vừa hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ Gabriel Jesus từ chính Arsenal, họ vẫn chưa rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của chân sút xứ Tango.

Julián Álvarez vẫn được Arsenal và Barcelona quan tâm

Hồi đầu mùa giải, Álvarez từng phải chịu những tiếng la ó từ một bộ phận CĐV Atlético Madrid trong giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng hè. Những phản ứng này xuất hiện giữa lúc tương lai của tiền đạo người Argentina liên tục được bàn luận.

Hiện tại, chân sút với biệt danh La Araña đang trải qua quá trình hồi phục và tập luyện chuyên sâu, bao gồm các buổi tập trong phòng gym cùng đội ngũ chuyên gia vật lý trị liệu nhằm đảm bảo đạt trạng thái thể lực tốt nhất để trở lại thi đấu.

Mục tiêu ngắn hạn của Alvarez là sớm trở lại đội hình xuất phát và cống hiến cho Atletico Madrid. Tuy nhiên, kịch bản về một thương vụ chuyển nhượng bom tấn nhiều khả năng sẽ tiếp tục bùng nổ trên báo giới Tây Ban Nha và Anh khi phiên chợ đông mở cửa. Việc hai ông lớn Arsenal cùng Barcelona luôn chực chờ, kết hợp với biến động trên ghế đại diện, khiến tương lai của cầu thủ này tại sân Metropolitano trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian tới.