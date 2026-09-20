Ngắm nhìn những mô hình đèn Trung thu tại 'Đêm hội Thành Tuyên 2026'

Quảng trường Nguyễn Tất Thành rực rỡ ánh đèn trong đêm hội

40 mô hình đèn Trung thu nối đuôi nhau tạo nên một không gian diễu hành đường phố mãn nhãn

Các mô hình đèn lồng được chế tác tỉ mỉ, tái hiện sinh động các câu chuyện cổ tích quen thuộc

Sắc màu rực rỡ của các khối đèn Trung thu thu hút sự chú ý của đông đảo du khách dọc các tuyến phố

Mô hình rồng tinh xảo tạo điểm nhấn ấn tượng trong đoàn xe diễu hành

Mô hình cá chép hóa đang lăn bánh trong tiếng hò reo của người dân

Đây là sự kết hợp tinh tế giữa ánh sáng và nghệ thuật thủ công của người dân xứ Tuyên

Từng chi tiết trang trí trên mô hình đều thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết của cộng đồng địa phương

Sắc vàng, sắc đỏ rực rỡ từ các khối đèn lồng làm bừng sáng cả bầu không khí lễ hội

Sự góp mặt của các mô hình đến từ nhiều phường tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng

Bầu không khí náo nức, rộn ràng bao trùm khắp các nẻo đường trong thời điểm diễn ra lễ hội

Tuyên Quang tự hào thắp sáng những biểu tượng văn hóa trong mùa “Lễ hội Thành Tuyên 2026”