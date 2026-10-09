Cầu nối yêu thương

Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Hồ trao đổi với bà Cam (trái) về triển khai một số công tác hội.

Đó là đánh giá đầy trân trọng của chị Trần Thị Ly Ny, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phú Hồ đối với Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Quảng Xuyên. Theo chị Ny, bà Nguyễn Thị Cam là “cánh tay nối dài” của Hội LHPN xã, năng nổ trong công tác hội, mang đến nhiều hiệu quả tích cực.

Một trong những đóng góp quan trọng của bà Cam suốt những năm qua là hòa giải thành công giúp nhiều gia đình gắn kết, xây dựng lại hạnh phúc, sau những ngày tháng bên bờ vực tan vỡ. Bắt đầu bằng nụ cười chân chất, bà Cam trải lòng về “bí quyết” hòa giải: Đó là sự thấu hiểu, tình cảm, lời khuyên chân thật xuất phát từ đáy lòng, giúp đỡ hỗ trợ về vật chất và tinh thần và cả quá trình đồng hành dài lâu với hội viên đang gặp nghịch cảnh.

Chị N.T.X. ngậm ngùi nhớ lại ngày trước gia đình chị thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn, công việc không thuận lợi, con đông, thiếu ăn, thiếu mặc, vợ chồng thường xuyên cãi vã. Thường bị chồng đánh đập, không chịu đựng nổi, chị X. định bỏ nhà, bỏ chồng, con, “trốn” đến tỉnh khác. Chi hội trưởng Phụ nữ Nguyễn Thị Cam và Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Hồ, Trần Thị Ly Ny đã kịp thời làm điểm tựa, khuyên nhủ, giúp chị X. tháo gỡ những “nút thắt” trong suy nghĩ. Đồng thời, đồng hành với vợ chồng chị X. tháo gỡ mâu thuẫn, xây dựng lại sự gắn kết, hòa thuận.

“Tui nói với chị X., trước đây tui cũng khổ lắm, cũng rơi vào cảnh bị chồng say xỉn đánh đập, chửi bới. Nhưng nghĩ đến các con, tui vượt qua bằng cách nỗ lực học hỏi để thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực, luyện cách nhường nhịn khi chồng nóng nảy, lựa thời điểm thích hợp nhẹ nhàng phân tích, luyện cách bình tĩnh, mạnh dạn tự tin, khéo léo, chân thành khi giải quyết tình huống. Chồng tui thay đổi, không những từ bỏ rượu chè, thói vũ phu mà còn chủ động chia sẻ mọi việc nhà, việc mưu sinh với vợ, cùng vợ tham gia các hoạt động xã hội”, bà Cam kể.

Những lời khuyên nhủ của bà Cam từ gan ruột. Bản thân bà Cam cảm hóa được chồng, để gia đình “gương vỡ lại lành”, tìm lại được hạnh phúc là tấm gương chân thật, đã gieo niềm tin, động lực đến hội viên phụ nữ có hoàn cảnh kém may. Chị X. còn được bà Cam, chị Ny “ứng cứu” gạo, nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu, giải quyết cấp bách khó khăn trước mắt; về lâu dài được tạo điều kiện vay vốn ngân hàng và được hỗ trợ xây dựng nhà từ kinh phí của dự án Rồng Xanh. Có nhà ở ổn định, có vốn để thực hiện mô hình nuôi trồng thủy sản, thấm những lời khuyên nhủ đầy tâm huyết, vợ chồng chị X. đã thay đổi, cùng nhau cố gắng học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật, phát triển từng lứa cá, tôm. “Bây giờ gia đình chị X. hòa thuận hạnh phúc, thoát nghèo, kinh tế ngày càng khá giả”, bà Cam nói.

Bằng tấm gương vươn lên của bản thân, những thương cảm chân thành, trách nhiệm của người chi hội trưởng phụ nữ, bà Cam đã hòa giải thành công, là cầu nối yêu thương để vợ chồng chị N.T.T; chị P.T.T.N. và rất nhiều cặp vợ chồng bên bờ tan vỡ gắn bó lại, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con trưởng thành. Không chỉ hội viên phụ nữ, rất nhiều người đàn ông mỗi khi có mâu thuẫn với vợ, đều đến gặp để nhờ bà Cam làm cầu nối hòa giải.

Được mọi người tín nhiệm, do đó bà Cam rất thành công trong vận động hội viên tham gia, duy trì, phát triển ngày càng vững mạnh các câu lạc bộ không sinh con thứ ba, bình đẳng giới, phụ nữ có con dưới 16 tuổi, quyền trẻ em. Qua đó, mỗi hội viên phụ nữ và gia đình họ ngày càng nâng cao kỹ năng, kiến thức giữ gìn hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Điển hình, những tuyến đường xanh, sạch, đẹp, những công trình điện chiếu sáng trên địa bàn thôn đều có công sức của phụ nữ đóng góp. Họ còn là lực lượng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ lẫn nhau và chung sức cùng chính quyền, Nhân dân xã Phú Hồ kịp thời giúp đỡ người dân các tỉnh, thành khác gặp hoạn nạn trong thiên tai, bão lũ...