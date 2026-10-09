Chăm sóc người cao tuổi không chỉ dừng ở điều trị bệnh

Ngày 9-10, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) phối hợp với Hội Lão khoa TP Huế tổ chức Hội nghị Khoa học Lão khoa Cố đô lần thứ III năm 2026, với chủ đề “Quản lý bệnh ở người cao tuổi: Dự phòng sớm – Điều trị toàn diện”. Hội nghị quy tụ gần 300 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ và nhân viên y tế đến từ nhiều bệnh viện, cơ sở y tế và trường đại học trên cả nước.

Gần 300 chuyên gia, bác sĩ tham dự Hội nghị Khoa học Lão khoa Cố đô lần thứ III năm 2026.

Tham dự hội nghị có PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế; PGS.TS. Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam; GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, cùng đại diện các hội chuyên ngành, bệnh viện và cơ sở đào tạo y khoa.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS. Phạm Như Hiệp cho biết, tiếp nối thành công của hội nghị lần thứ II năm 2025, chương trình năm nay tiếp tục tạo diễn đàn để các chuyên gia cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và thảo luận những vấn đề thực tiễn trong chăm sóc người cao tuổi.

Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, chủ đề hội nghị nhấn mạnh hai định hướng xuyên suốt là chủ động dự phòng sớm và tổ chức điều trị toàn diện, phù hợp với đặc điểm đa bệnh lý, đa thuốc và nhu cầu chăm sóc phức tạp của người cao tuổi. Cách tiếp cận này không chỉ tập trung vào từng bệnh mà còn chú trọng đánh giá tổng thể tình trạng sức khỏe, chức năng vận động và nhu cầu chăm sóc của người bệnh.

GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế phát biểu tại hội nghị.

Theo số liệu được công bố tại hội nghị, năm 2026, Việt Nam có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số. Dự báo đến năm 2036, nước ta sẽ bước vào giai đoạn dân số già. Xu hướng này đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống y tế, nhất là công tác dự phòng, quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc dài hạn.

Trong bối cảnh người cao tuổi thường mắc đồng thời nhiều bệnh, việc điều trị cần được cá thể hóa, phối hợp giữa các chuyên khoa nhằm hạn chế biến chứng và nguy cơ do sử dụng nhiều loại thuốc. Bên cạnh kiểm soát bệnh lý, duy trì khả năng vận động, sinh hoạt độc lập và nâng cao chất lượng sống cũng là những mục tiêu quan trọng của chuyên ngành lão khoa.

Tại hội nghị, hơn 50 báo cáo khoa học được trình bày, tập trung vào các lĩnh vực như quản lý đái tháo đường ở người cao tuổi, phục hồi chức năng lão khoa, lão hóa miễn dịch và hiệu quả dự phòng bằng vaccine, suy giảm chức năng phổi cùng các bệnh lý liên quan. Các chuyên gia cũng trao đổi về kiểm soát huyết áp, suy tim, bệnh thận mạn, loãng xương, đái tháo đường típ 2 và các rối loạn chuyển hóa.

Nhiều nội dung chuyên sâu hướng đến giải quyết những vấn đề thường gặp trong thực hành lâm sàng, như bảo vệ đa cơ quan trong bệnh lý tim mạch – thận – chuyển hóa, lựa chọn thuốc chống đông cho người cao tuổi mắc rung nhĩ, chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ, quản lý triệu chứng đường tiểu dưới do phì đại lành tính tuyến tiền liệt và dự phòng bệnh hô hấp.

Bên cạnh đó, các báo cáo về chăm sóc người cao tuổi đa bệnh lý, chăm sóc hồi sức ở người rất cao tuổi, mô hình Kaigo, vai trò của điều dưỡng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc người bệnh góp phần mở rộng các giải pháp nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc tại bệnh viện.

Trong khuôn khổ chương trình, BVTW Huế còn tổ chức khóa đào tạo liên tục về lão khoa, cập nhật kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cho cán bộ, nhân viên y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Hoạt động này góp phần nâng cao năng lực thực hành, tăng cường phối hợp chuyên môn trong quản lý các bệnh lý ở người cao tuổi.

Nhiều người cao tuổi được khám sức khoẻ tại Huế.

Dịp này, BVTW Huế tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ bệnh nhân cao tuổi do Khoa Nội Tổng hợp – Lão khoa phối hợp với Trung tâm Mắt thực hiện, thu hút gần 200 người bệnh và thân nhân tham gia. Người bệnh được thăm khám, đo đường huyết mao mạch, khám mắt và tư vấn sức khỏe, qua đó nâng cao nhận thức về dự phòng, theo dõi và quản lý các bệnh lý thường gặp.

Với hơn 130 năm hình thành và phát triển, BVTW Huế tiếp tục phát triển các kỹ thuật y học chuyên sâu và mô hình chăm sóc đa chuyên khoa. Hội nghị Khoa học Lão khoa Cố đô lần thứ III góp phần tăng cường kết nối giữa các chuyên gia, bệnh viện và cơ sở đào tạo, hướng đến nâng cao hiệu quả điều trị, chăm sóc sức khỏe và chất lượng sống cho người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số.