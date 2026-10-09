Tác giả: Jordan Belfort/Bách Việt Books-NXB Lao Động

Sói già Phố Wall

Đây là cuốn tự truyện của Jordan Belfort - nhà môi giới ở phố Wall, người từng nhận tội gian lận, thao túng thị trường chứng khoán. Sách cung cấp góc nhìn về ngành tài chính, chứng khoán Phố Wall, sự tham lam của các nhà đầu cơ, những nguy hiểm tiềm tang trên con đường danh vọng.

Ngày phán quyết dành cho Sói già Phố Wall

Tôi cúi đầu ăn năn và lắc đầu buồn bã. Trong suốt khoảng thời gian im lặng kéo dài sau đó, tôi nhất định không ngẩng lên.

Ngày 5 tháng 7 năm 2003

Mười bảy tháng sau

Quá trình tố tụng diễn tiến đúng như những gì tôi nghĩ. Việc này khiến tôi chỉ muốn trốn khỏi phòng xử của thẩm phán Gleeson và chuồn vào phòng tắm để có thể phun hết bữa sáng của mình ra. Nhưng đã đến lúc chấm dứt toàn bộ sự điên rồ này, gác lại tất cả ở phía sau. Tôi được tại ngoại quá lâu, tất cả mọi người trong phòng xét xử đều biết điều đó. Tất cả mọi người, không chỉ thẩm phán Gleeson mà cả Magnum và bệnh nhân OCD, người đang đứng bên cạnh họ. Tất cả mọi người trông khá bảnh bao vào cái ngày đen tối của tôi.

Thêm vào đó, khu vực cử toạ đông nghẹt, có mặt cả bạn bè lẫn kẻ thù. Họ ngồi phía sau một hàng lan can gỗ dày có phần đỉnh uốn cong, kết cấu vẫn được gọi là Rào chắn Công lý. Trong số đó có đến hơn chục trợ lý công tố viên Hoa Kỳ (đều là những người bạn cả, dù quý vị có tin hay không), một nửa là các nhà báo (dĩ nhiên đều là kẻ thù), một đám người lạ mặt ở đó chỉ để quan sát quá trình kết án một con người (lũ máu lạnh, tôi nghĩ bụng) và song thân yêu quý của tôi, Max Điên và Thánh Leah, những người đến để ủng hộ về mặt đạo đức.

Sau những năm tháng sa đoạ, Sói già Jordan Belfort phải trả giá trong lao lý. Ảnh: RedBull.

Giờ chúng tôi đã tiến hành phiên xét xử được mười phút, Magnum đang trình bày với Gleeson rằng mức tiền phạt của tôi nên thấp hơn hẳn của Danny. Gleeson đã tuyên phạt anh ta hai trăm triệu đôla tiền bồi thường, trả thành nhiều đợt mỗi tháng một nghìn đôla. Trên cơ sở đó, anh ta sẽ trang trải hết mọi nợ nần trong vòng mười sáu nghìn năm, tức là thừa sức đến tận Kỷ Băng hà tiếp theo, khi tiền không còn ý nghĩa nhiều nữa.

Nhưng dù sao tôi vẫn thấy số tiền hai trăm triệu đôla bồi thường là hết sức quá đáng. Không phải tôi không đáng bị như vậy, mà làm thế quái nào tôi trả hết được? Thực tế, tôi không phải trả, theo lời Magnum; nó chỉ mang tính biểu trưng mà thôi. Nhưng anh ấy vẫn cảm thấy buộc phải trình bày với Gleeson.

Gleeson ngắt lời anh ấy và nói:

- Xin lỗi ngắt lời, O’Connell. Nhiều khi tiền bồi thường chỉ gần như mang tính biểu trưng, nhưng trường hợp này thì không. Anh Belfort là người kiếm ra tiền, nói rõ với nhau như vậy. Anh ấy sẽ kiếm được rất nhiều tiền sau khi ra khỏi tù.

- Tôi hiểu, Magnum nói. - Nhưng số tiền đặt ra trong trường hợp Porush quá lớn…

Ôi! Sao Magnum lại đấu với thẩm phán Gleeson chứ? Cứ để ông ấy áp cho tôi một khoản tiền phạt mang tính biểu trưng và nhẹ tay với thời hạn ngồi tù của tôi.

- …tìm cách thương lượng, Magnum tiếp tục. - Tôi muốn tán đồng với việc gì đó có thể giảm đến được một trăm triệu đôla.

Im lặng kéo dài trong khi tôi đợi Gleeson bùng lên với câu gì đó đại loại như: “Anh dám nghi ngờ phán quyết của tôi trong phòng xử này à! Tôi sẽ trừng phạt anh, Magnum!”. Nhưng tôi ngạc nhiên là ông ấy giảm mức phạt của tôi xuống còn một trăm mười triệu đôla, dường như còn không hề phân vân một chút nào. Sau đó ông ấy nói:

- Anh có muốn nghe phần kết án không, anh O’Connell?

Magnum gật đầu.

- Vâng, thưa toà. - Và nhớ qua quýt thôi nhé! Alonso đã hứa sẽ bênh vực tôi, nên đừng dại gì chọc giận anh ấy! - Nhưng chỉ cần vài nét cơ bản thôi. - Ơn Chúa. - Đây là một vụ án mà chúng ta đều hiểu rõ là có dính đến một tội danh nghiêm trọng, vụ án lớn về cả mặt thời gian, số nạn nhân lẫn số tiền mất mát mà họ phải chịu.

Chậc, cảm ơn nhiều, Magnum. Anh định làm gì tiếp theo nữa đây, nhắc đến sở thích gái điếm, ma tuý và hành hạ những người lùn à?

- Thứ nhất, Magnum tiếp tục. - Anh Belfort thừa nhận rằng động cơ của anh ấy trong thời gian có những việc này là do ích kỷ, tham lam và anh ấy lại có vấn đề rất nghiêm trọng về ma tuý. Tôi nghĩ điều đó rất khớp với tội lỗi mà anh ấy phạm phải cũng như sự cố gắng…

Tôi ngoảnh đi; mọi việc quá đau đớn, không thể nghe được. Dĩ nhiên, tôi biết Magnum đang làm những gì anh ấy phải làm; nếu cố gắng giảm thiểu tội lỗi của tôi thì Gleeson sẽ không nhìn nhận những gì anh ấy nói một cách tích cực. Nhưng, trên thực tế, người duy nhất có thể giúp tôi trong quá trình xét xử này chính là Alonso. Bất kỳ điều gì Magnum nói đều đáng ngờ bởi vì anh ấy là người tôi bỏ tiền ra thuê, bất kỳ điều gì tôi nói đều sẽ bị xem là lời nói của một kẻ tuyệt vọng đang cố nói những gì cần để thoát tội.

- …Và trong trường hợp của anh Belfort - Kẻ ăn tiền của tôi kết luận. - Bất chấp tính chất nghiêm trọng của các tội danh, tôi thực sự tin rằng một bản án khoan hồng là phù hợp.

- Cảm ơn anh, Thẩm phán nói.

Ông ấy thừa khôn ngoan để biết rằng Magnum sẽ nói rằng sự khoan hồng là phù hợp với bất kỳ tội gì, trừ hiếp dâm hoặc giết người.

Giờ Gleeson nhìn tôi.

- Anh Belfort?

Tôi gật đầu nhún nhường và nói:

- Thưa Toà, tôi muốn được nói lời xin lỗi với - Đừng làm thế, mày đúng là thằng ngu! Đừng xin lỗi thế giới này! Nghe điêu lắm! - tất cả những người bị mất tiền…

Tôi cứ thế thao thao bất tuyệt, xin lỗi tất cả mọi người, biết rõ rằng, mặc dù tôi thực sự hối lỗi, nhưng những lời nói của tôi nghe giả dối đến mức tôi chẳng làm nên trò gì ngoài việc phí hơi sức. Nhưng không thể ngừng lại, tâm trí tôi bắt đầu vận hành hai hướng cùng lúc với tốc độ cả dặm một phút. Một hướng, tôi tuôn ra những lời xin lỗi:

- …đã lên danh sách tất cả mọi người và xin lỗi họ, nhưng bản danh sách dài đến mức tôi không thể…

Còn ở hướng thứ hai tôi nghĩ có lẽ tốt hơn nhiều nếu tôi nói gì đó đại loại như: Ngài có biết gì không, ngài thẩm phán? Tôi chẳng coi “gì đó” kỳ quái ở đây là cái chết tiệt gì cả và ước gì có thể nói đó đều là vì tham lam, không chỉ tham tiền mà còn cả xác thịt, quyền lực, và sự thán phục của những người xung quanh cũng như bất kỳ điều gì khác mà ngài có thể nghĩ ra. Và điều tệ hơn nữa, thưa Ngài, là tôi được phú cho một số tài năng tuyệt vời, thay vì sử dụng chúng một cách hữu ích và lương thiện, tôi dùng chúng để tha hoá những người khác, để buộc họ làm những việc hắc ám của tôi…

- …là lần đầu tiên tôi khai trương Stratton, tôi không hề có ý định biến nó thành trở thành như thế này, nhưng chỉ ít lâu sau tôi biết đích xác những gì mình đang làm và cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi tôi bị chặn lại. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những hành vi của mình. Tôi chỉ có thể trách lòng tham của mình - tham quyền lực, tham tiền, tham sự ngưỡng mộ. Tôi có nhiều điều phải giải thích với các con mình một ngày nào đó và hy vọng rằng chúng sẽ học được từ những sai lầm của tôi. Tôi rất muốn gác lại tất cả ở đằng sau mình và bắt đầu đền bù cho mọi người. Đó là cách tốt nhất tôi có thể làm.

Tôi cúi đầu ăn năn và lắc đầu buồn bã. Trong suốt khoảng thời gian im lặng kéo dài sau đó, tôi nhất định không ngẩng lên. Tôi cảm thấy những lời phát biểu của mình thật chẳng đâu vào đâu.