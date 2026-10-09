Người đàn ông 45 tuổi phát hiện tổn thương đại tràng nghi ung thư từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Phát hiện polyp đại tràng 3cm nghi ung thư hóa

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T.L. (45 tuổi) đến khám vì rối loạn đi tiêu. Sau khi thăm khám và khai thác kỹ bệnh sử, các bác sĩ chỉ định nội soi đại trực tràng để tìm nguyên nhân.

Qua nội soi, ê-kíp phát hiện một polyp đại tràng kích thước khoảng 3cm, có hình thái và bề mặt nghi ngờ ung thư hóa. Dựa trên đặc điểm tổn thương, các bác sĩ nhận định đây có khả năng là ung thư đại tràng giai đoạn rất sớm, còn khu trú ở lớp nông và chưa ghi nhận dấu hiệu xâm lấn sâu.

Sau khi đánh giá kỹ tổn thương và tư vấn cho người bệnh, ê-kíp quyết định cắt bỏ tổn thương qua nội soi ngay trong cùng buổi thực hiện. Mục tiêu là lấy trọn tổn thương, đồng thời kiểm soát và hạn chế các nguy cơ có thể xảy ra như chảy máu hoặc thủng thành đại tràng.

Sau thủ thuật, bệnh nhân ổn định, không ghi nhận đau hay khó chịu đáng kể. Người bệnh được hướng dẫn theo dõi tại nhà, không cần phẫu thuật ổ bụng.

Ảnh minh họa.

Nội soi giúp phát hiện và xử trí sớm tổn thương đại tràng

Theo BS. Bùi Công Nhớ, bác sĩ chuyên khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, một trong những ưu điểm của nội soi can thiệp hiện đại là bác sĩ có thể vừa phát hiện, đánh giá đặc điểm tổn thương, vừa tiến hành điều trị ngay trong cùng một lần nội soi nếu tổn thương phù hợp với chỉ định.

Trường hợp trên cho thấy vai trò của nội soi can thiệp trong phát hiện và xử trí sớm các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm. Với những tổn thương đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn điều trị qua nội soi, người bệnh có thể được cắt bỏ mà không cần trải qua phẫu thuật mở ổ bụng.

Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp điều trị cần dựa trên đặc điểm, kích thước, độ sâu xâm lấn và các yếu tố chuyên môn khác. Sau khi cắt bỏ, tổn thương cần được đánh giá mô bệnh học để xác định bản chất và có hướng theo dõi, điều trị tiếp theo phù hợp.

Ung thư đại tràng có thể tiến triển âm thầm

Ung thư đại trực tràng thường tiến triển qua nhiều năm. Một số trường hợp bắt đầu từ các polyp tuyến, sau đó có thể phát triển thành ung thư nếu không được phát hiện và xử trí phù hợp. Ở giai đoạn tiền ung thư hoặc ung thư sớm, người bệnh có thể chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Rối loạn đi tiêu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không đồng nghĩa với ung thư đại tràng. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, tái diễn hoặc đi kèm các dấu hiệu như đi ngoài ra máu, phân đen, đau bụng dai dẳng, thiếu máu không rõ nguyên nhân hay sụt cân bất thường, người bệnh nên đi khám để được đánh giá.

Nội soi đại tràng có vai trò quan trọng trong phát hiện các tổn thương bất thường, đồng thời cho phép bác sĩ cắt bỏ một số polyp ngay trong quá trình thực hiện nếu đáp ứng điều kiện an toàn. Phát hiện và xử trí tổn thương đúng thời điểm có thể góp phần phòng ngừa ung thư đại trực tràng hoặc giúp bệnh được điều trị ở giai đoạn sớm.

Người dân nên trao đổi với bác sĩ về thời điểm nội soi phù hợp dựa trên độ tuổi, tiền sử gia đình, các yếu tố nguy cơ và triệu chứng hiện có; không nên chờ đến khi xuất hiện dấu hiệu nghiêm trọng mới đi kiểm tra.