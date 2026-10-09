Mẹ chồng trả lương 10 triệu đồng, nàng dâu phố cổ kế nghiệp quán 3 đời

Mẹ chồng Yến yên tâm khi có con dâu tiếp quản nghề gia đình.

6h mỗi sáng, sau khi đưa con đến trường, Nguyễn Hải Yến (sinh năm 1991, Hà Nội) cùng mẹ chồng đến cửa hàng ngũ kim trên phố Thuốc Bắc, phường Hoàn Kiếm, làm việc.

Công việc của Yến gồm bán hàng, sắp xếp kho, giao hàng cho khách khi cần. Những lúc vắng khách, cô tranh thủ quay, dựng video để chia sẻ lên mạng xã hội. Buổi chiều, Yến trở về nhà, đón con, nấu nướng và chăm sóc gia đình.

Cửa hàng chuyên kinh doanh các vật dụng, linh kiện và phụ kiện kim loại phục vụ xây dựng, cơ khí, sửa chữa nhà cửa. Công việc này đã được gia đình chồng Yến duy trì qua nhiều thế hệ. Đến đời chồng cô, anh Phạm Nhật Quang, việc kinh doanh tiếp tục được nối nghiệp.

"Đã gần 7 năm kể từ ngày tôi nghỉ công việc kế toán, về làm cùng mẹ chồng và tiếp quản công việc kinh doanh tại cửa hàng trên phố cổ. Đến nay, tôi vẫn hài lòng với lựa chọn của mình", Yến chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Mẹ chồng là sếp

Trước đây, Yến làm kế toán nhưng sau vài năm nhận thấy bản thân không phù hợp với nghề. Đúng lúc công ty đã tuyển được người thay thế sau khi cô nghỉ chế độ thai sản, mẹ chồng ngỏ ý cửa hàng đang cần người. Yến quyết định chuyển sang làm cùng mẹ.

Cửa hàng mở cửa cả thứ bảy, chủ nhật. Vì có con nhỏ, hai vợ chồng thường thay phiên nhau đi làm cùng mẹ, người còn lại ở nhà trông con. Thi thoảng, mẹ chồng đồng ý cho cả hai cùng nghỉ để đưa con về thăm ông bà ngoại, đi khám hoặc đi chơi.

Hiện Yến nhận mức lương 10 triệu đồng/tháng. Cô cho rằng khoản thu nhập này phù hợp với công việc đang làm. Các chi phí sinh hoạt như tiền ăn uống, điện nước, mua sắm trong nhà và tiền học của con đều được mẹ chồng hỗ trợ.

Yến và mẹ chồng làm việc ở cửa hàng cả ngày.

Làm việc cùng người thân giúp Yến có thêm thời gian cho gia đình, nhưng không phải lúc nào hai mẹ con cũng đồng thuận. Có lần, một khách hàng mua đơn hàng khá lớn. Mẹ chồng vốn quen tính nhẩm nhưng hôm đó bị nhầm nên bảo con dâu tính lại. Trong lúc Yến sử dụng máy tính, mẹ vẫn đứng bên cạnh hướng dẫn cách nhẩm khiến cô khó tập trung.

Vốn nóng tính, Yến lớn tiếng đáp lời mẹ. Bà chỉ nhẹ nhàng nhắc: "Con nói nhỏ thôi, mẹ vẫn nghe được, con không nên quát to như thế".

"Lần đó tôi rất xấu hổ. Tôi nhận ra khi làm việc cùng mẹ chồng, điều quan trọng là phải giữ suy nghĩ mẹ chính là sếp", Yến kể.

Theo cô, khi làm việc ở bên ngoài, nhân viên thường phải giữ kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp, ngay cả khi không đồng tình với cấp trên. Làm cùng mẹ chồng cũng cần có nguyên tắc tương tự, thay vì để sự gần gũi trong gia đình ảnh hưởng đến công việc.

Yến cho biết mẹ luôn tận tình chỉ dạy cô cả trong công việc lẫn cuộc sống. So với thời làm kế toán, công việc hiện tại giúp cô cảm thấy thoải mái hơn, không còn phải đau đầu với sổ sách.

Tìm cách phát triển bản thân

Yến hiểu công việc tại cửa hàng có thể không mang lại nhiều cơ hội phát triển như những con đường nghề nghiệp khác. Tuy nhiên, cô không cho rằng việc nghỉ làm kế toán đồng nghĩa với từ bỏ cơ hội hoàn thiện bản thân.

Ngoài bán hàng, Yến bắt đầu quay video, chia sẻ những câu chuyện trong công việc hàng ngày lên mạng xã hội. Hoạt động này giúp cô tìm thấy niềm vui mới, đồng thời có thêm cơ hội kết nối với những người bên ngoài môi trường làm việc quen thuộc.

Yến cũng muốn tiếp tục làm cùng mẹ vì bà đã lớn tuổi, trong khi con cô vẫn còn nhỏ. Cô mong muốn có thêm thời gian đồng hành cùng con trong những năm đầu đời.

Theo Yến, thời gian và sức lực của mỗi người đều có giới hạn. Ở mỗi giai đoạn, cô cần xác định điều gì quan trọng với mình để sắp xếp công việc và cuộc sống.

"Công việc sau này có thể thay đổi được, cơ hội phát triển bản thân thì vẫn sẽ có. Chỉ có thời gian dành cho gia đình đã qua là sẽ qua, không lấy lại được nữa", Yến chia sẻ.

Lựa chọn của Yến đôi khi khiến bạn bè lo lắng. Một số người sợ cô quá phụ thuộc vào gia đình chồng, cho rằng phụ nữ cần có sự nghiệp độc lập mới có thể tự tin và hạnh phúc.

Yến hiểu và trân trọng sự quan tâm ấy. Cô vẫn cố gắng tích lũy, rèn luyện để phát triển bản thân, dù mọi thứ diễn ra chậm hơn so với trước đây.

Yến cho biết công việc hiện tại giúp cô vừa có thu nhập, vừa có thời gian cho tổ ấm nhỏ.

Mẹ chồng Yến, bà Tạ Bích Vân (sinh năm 1955), cho biết bà cảm thấy hạnh phúc khi có con dâu như Yến và luôn coi cô là con gái trong gia đình.

"Các con là những người kề cận, sau này có thể chăm lo cho vợ chồng tôi khi về già. Vì vậy, hiện tại có thể hỗ trợ gì để các con bớt vất vả thì chúng tôi không nề hà", bà Vân chia sẻ.

Bận rộn với công việc kinh doanh, bà Vân không đặt ra quá nhiều quy tắc trong sinh hoạt gia đình. Những ngày lễ, Tết cũng được tổ chức đơn giản. Điều này giúp Yến không cảm thấy phải đáp ứng những khuôn mẫu hay phép tắc nặng nề khi làm dâu.

Về phía mình, Yến chủ động tham gia công việc tại cửa hàng, chia sẻ trách nhiệm kinh doanh của gia đình và sắp xếp thời gian chăm sóc con cái. Sau nhiều năm làm việc cùng mẹ chồng, cô cho biết bản thân vẫn cảm thấy thoải mái với lựa chọn này.

"Tôi luôn cảm ơn mẹ chồng vì đã cho tôi cơ hội có việc làm mà vẫn có thời gian dành cho gia đình nhỏ", Yến nói.

Gia đình nhà chồng Yến.

An Chi